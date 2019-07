Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că, dacă ajunge procuror-șef european, Laura Coduța Kovesi ar avea rolul de a ne bloca, "sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine".

"Constatare: ca de obicei, în politica europeană ne ducem, din păcate, după fentă. După împărțirea marilor posturi europene strict între patru state din Vest, cu Germania și Franța în frunte, am văzut chipuri fericite, la noi, de faptul că asta ar maximiza, în compensație, șansele de a avea postul de procuror șef european pentru Laura Kovesi. Dincolo de faptul că Vestul nu îmi pare deloc interesat în acest moment în a acorda „compensații” Estului, ar trebui să ne punem serios întrebarea dacă un asemenea post – presupunând că l-am obține – nu e, de fapt, un măr otrăvit. Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două", a scris Tăriceanu pe pagina lui de Facebook.

Tăriceanu vorbește și despre firmele românești "lichidate" și despre patronii acestora care au fost anchetați.

"Să reamintim câte firme autohtone au fost lichidate prin suspectarea și anchetarea la nesfârșit a patronilor ori a managerilor? Să reamintim cum a fost capitalul românesc călcat efectiv pe cap și au fost forțați să lase locul liber pentru investitorii străini care au avut drum presărat cu petale de flori? Așa cum azi românii află cum au lovit în subvențiile agricultorilor români deciziile comisarului european Dacian Julien Cioloș, mi-e să nu descoperim peste ani cum a îngropat procuroarea europeană Kovesi ce a mai rămas din capitalul românesc", a mai scris el.

De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu susține că "vedem unitate când e vorba să ni se ia, dar nu vedem unitate când trebuie să impunem noi ceva".

"Așa îmi explic dezbaterile subțirele din spațiul public despre ce portofoliu de comisar european ni se va acorda în acest mandat al noii Comisii Europene. Cred că mai putem prinde un post substanțial dacă vom conlucra, Guvern-Parlament-Președinte, și nu ne ducem după fentă, spre bucuria altora", a conchis șeful ALDE.