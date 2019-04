Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că își dorește ca partenerul său de Coaliție, Liviu Dragnea "să fie și să rămână liber".

"Eu în primul rând îmi doresc ca Liviu Dragnea să fie şi să rămână liber, pentru că în nicio ţară în Europa civilizată, cineva care se ocupă de alegeri şi care mobiliează electoratul la alegeri nu ajunge să fie condamnat pentru asta, aşa cum i s-a întâmplat lui. În al doilea rând, şi el şi eu am spus, şi este un bun prilej să repet că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliţiei şi am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom discuta din nou ca să hotărâm cum procedăm”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferință de presă susținută la Iași, întrebat cum comentază faptul că Dragnea a declarat că, dacă va fi liber până în toamnă, va candida la alegerile prezidențiale.