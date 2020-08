Liderul ALDE, partid care se află în prezent sub 4% în preferințele românilor la nivel național, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat miercuri că va intra în cursa pentru Primăria Capitalei.

"Am decis să îmi depun candidatura pentru orașul București. Am constatat că în București nu este niciun candidat liberal. Nicușor Dan n-are un profil liberal. Bucureștiul de 30 de ani are un electorat liberal și acesta are nevoie de o reprezentare pe măsură, de un candidat cu adeărat liberal", a anunțat Tăriceanu într-o conferință de presă.

Tăriceanu a mai precizat că "liberalismul modern nu are nimic de a face cu ce s-a vehiculat în România și în alte țări".

Tăriceanu a precizat că a discutat cu PSD despre o alianță la București, dar "considerentul" luat în calcul de el a fost reprezentarea Capitalei de un liberal. De asemenea, el a mai afirmat că membrii ALDE din CGMB s-au plâns că vocea lor nu a fost auzită în cei patru ani de când Gabriela Firea este primar general.

Întrebat cum a primit PSD această veste, liderul ALDE a spus că "posibilitățile erau limitate" în privința unei alianțe cu PSD.

"Mi-aș fi dorit ca alegerile locale să dea un USL 2024 cu bătaie lungă. Din păcate, anumite decizii luate au făcut acest proiect nerealizabil. Fiecare partid vrea un rezultat cât mai bun și fiecare luptă în acest scop, așa că și noi am hotărât că aceasta este cea mai bună soluție", a spus Tăriceanu, întrebat dacă decizia lui Victor Ponta de a nu susține PSD în Capitală a dus la decizia ALDE de a face la fel.

El a mai explicat că nu vrea să folosească Primăria Capitalei ca pe o "trambulină" care să-l ducă mai sus în carieră, ci vrea să se dedice bucureștenilor.