ALDE informează că liderul formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu, i-a transmis premierului Viorica Dăncilă să vină cu o restructurare guvernamentală și un nou program de guvernare până pe 20 august.

UPDATE 21.00 La finalul ședinței CExN, președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că PSD nu acceptă niciun ultimatum, iar acum nu este oportună o restructurare guvernamentală.





"PSD nu acceptă un ultimatum. Eu cred că disucțiile în cadrul unei Alianțe sunt discuții aplicate. Nu putem vorbi de un ultimatum dat de PSD către ALDE sau de la ALDE către PSD. Am discutat cu domnul Tăriceanu despre programul de guvernare, am discutat despre restructurare. În cadrul CExN am discutat despre remaniere, nu avem în vedere o restructurare în viitorul apropiat, dar ne gândim la o remaniere a miniștrilor care nu au performat și la ajustarea programului de guvernare, astfel încât să corespundă cerințelor populației", a declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că Tăriceanu nu a cerut posturi în plus pentru a rămâne în coaliție.

"Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a avut astăzi o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă, înainte de şedinţa de guvern, pe tema colaborării viitoare la nivelul coaliţiei, astfel încât să fie asigurată o bună guvernare. În viziunea ALDE o bună guvernare presupune în această fază o reformă a instituţiilor statului, un nou program de guvernare, precum şi o echipă guvernamentală restructurată care să aibă ca principal atu competenţa", a transmis ALDE printr-un comunicat de presă.

Conform comunicatului, în acest sens, Tăriceanu a rugat-o pe Viorica Dăncilă ca, până pe data de 20 august, să pregătească şi să prezinte un set de măsuri care să răspundă acestor deziderate, precum şi aşteptărilor cetăţenilor, pentru ca aceştia să îşi recâştige încrederea în actul de guvernare.

Potrivit sursei citate, ALDE critică și rectificarea bugetară adoptată luni, afirmând că aceasta arată că "bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist".

"Proiectul de rectificare bugetară adoptat în şedinţa de Guvern de astăzi arată faptul că bugetul de stat pe anul acesta a fost unul construit nerealist. Rezultatele exerciţiului bugetar dovedesc incapacitatea administrativă de a pune în aplicare marile proiecte de investiţii stabilite", au mai transmis cei din ALDE.