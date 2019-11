Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că "foarte mulți" români din țară s-au declarat nemulțumiți că nu pot vota decât duminica, astfel că vrea modificarea legislației pentru ca aceștia să poată vota trei zile.

"Am auzit destui români din țară nemulțumiți de această situație și cred că trebuie să reechilibrăm situația și să impunem și în țară posibilitatea să se poată vota pe același calendar ca și cel pentru românii din afară. Adică să modificăm legea electorală pentru a înființa un număr de secții de votare (câteva sau măcar una în fiecare județ) unde românii să poată vota trei zile sau câte zile se va stabili să se voteze în străinătate. În fond și în țară pot fi cazuri în care cetățeni care nu pot vota duminică ar putea să-și exprime votul vineri sau sâmbată", a scris Tăriceanu pe pagina lui de Facebook.

El spune că, alături de colegii săi din ALDE, va face o propunere legislativă în acest sens.

"Cred că românii trebuie să aibă drepturi egale oriunde aleg ei să trăiască, muncească sau studieze", a mai afirmat acesta.

De asemenea, șeful ALDE s-a arătat mulțumit că propunerea ALDE de a prelungi perioada de vot în Diaspora a funcționat în primul tur al alegerilor prezidențiale.

"Întâi, sunt mulțumit că soluția pe care ALDE a propus-o pentru a îmbunătăți condițiile de votare în străinătate, votul prelungit pe durata a trei zile, a funcționat. Românii din diaspora au putut vota în condiții bune, fără cozi și nervi. Dar nu pot să nu reiau acum ce am spus și am susținut și în vară când am discutat proiectul de lege în Parlament: soluția ALDE a fost implementată doar parțial, creând astfel o discriminare pozitivă a românilor care trăiesc, muncesc sau studiază în străinătate", a mai scris Tăriceanu.