Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat că va participa "cu mare drag" la protestul pentru autostrăzi, programat vineri, de la ora 15.00.

"Mă bucur că domnul președinte a decis să promulge bugetul. E adevărat, cu foarte mare întârziere, nejustificată, dar important este să vedem cum putem noi să trimitem banii cât mai repede către cei care au nevoie, comunități locale, oameni care așteaptă. Am văzut că astăzi sunt acțiuni de susținere a proiectelor de infrastructură, la care și eu mă alătur (protestul de 15 minute pentru autostradă - n.r.). O să particip. Am înțeles că în fața Mininisterului o să vină câțiva colegi din alte structuri. Am să particip cu mare drag, pentru că ne dorim cu toții autostradă", a spus Eugen Teodorovici, la Parlament.