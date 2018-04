Declarația populistă a ministrului Finanțelor, care se înscrie în discursul eurosceptic adoptat de București în ultimul timp, a fost făcută cu ocazia conferinței ”Semestrul European: Raportul de țară pentru România 2018”.

”Ar trebui să facem și noi ca țări un raport anual cu toate nemulțumirile noastre vizavi de modul în care, poate, în cazuri poate justificate și - vă spun - sunt foarte multe din păcate. Lucrurile trebuie să fie schimbate în relația noastră România-Comisia”, a declarat Eugen Teodorovici, adăugând că poate da foarte multe exemple. Dar nu le-a dat.

El a solicitat un tratament egal pentru România la nivel european, acuzând ”un tratament incorect” față de anumiți agenți economici, în special transportatorii auto.

”Dacă vorbim de transportatorii auto, este o zonă în care companiile din România sunt ţinte una câte una. Logica familiei europene este să te iubeşti mai mult pe tine decât pe ceilalţi. Îmi doresc să ne iubim întâi pe noi decât pe ceilalţi. Îmi doresc să fim mai puţin latini decât suntem astăzi, adică mai pragmatici, cum sunt şi ceilalţi. Atunci când simţim că respectul faţă de noi nu este ca şi pentru celelalte state să o spunem foarte clar cu argumente", a explicat ministrul Finanţelor.

Teodorovici a anunțat că, de două ori pe an, Consiliul Concurenței va prezenta un raport privind modul în care firmelor românești le sunt încălcate drepturile în celelalte state membre.

”O modificare legislativă a fost făcută, iar Consiliul Concurenței are obligația ca, de două ori pe an, să pună pe masa Guvernului și a Parlamentului un raport foarte clar, cu o analiză amănunțită a fiecărui stat membru, pe fiecare sector de activitate, pentru a vedea cum sunt încălcate drepturile agenților noștri economici atunci când încearcă să dezvolte o afacere peste granițele țării, în UE. Bine, asta e treaba comisarului pentru Concurență, dar o s-o ajutăm noi pe doamna comisar ca lucrurile să fie foarte clare”,