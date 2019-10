Ministrul interimar al Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că PSD-ului nu îi este frică de alegeri anticipate, dar ar fi o soluție bună ca alegerile locale și cele parlamentare să aibă loc în aceeași zi.

"N-am spus că nu susțin (alegerile anticipate - n.r.). PSD nu se teme de nicio variantă. Noi nu putem să ne jucăm cu țara asta, să o blocăm an de an. Poate trebuie să ne gândim la alegeri în aceeași zi - locale cu parlamentare. Asta ar fi o soluție bună. Să tragă și unii, și alții pentru același scop. Ne costă foarte mulți bani, blocăm administrația și toată chestia asta are efecte în economie. Asta cu anticipate, neanticipate pentru că vor unii să vină. Foarte bine, să vină. Noi nu ne temem de acest lucru", a declarat Eugen Teodorovici, la Timișoara, întrebat despre alegerile anticipate.