Prim-vicepreședintele CE a făcut o serie de aprecieri generale privind valorile familiei și homofobia, referindu-se la referendumul din România. În replică, Dragnea a spus că nu poate spune nimeni românilor cum să definească în Constituție căsătoria.

În dezbaterea de luni seara din Comisia LIBE a Parlamentului European privind România, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a referit și la referendumul pentru redefinirea familiei din 6-7 octombrie.

Reamintind că Uniunea nu are competențe în dreptul familiei, Timmermans a făcut o serie de aprecieri de ordin general: ”Eu cred în valorile familiei, sunt soț, tată, am patru copii, dar nu vreau ca valorile familiei să fie transformate în argumente pentru a justifica homofobia sau pentru a justifica respingerea altori tipuri de familie. Nu pot eu decide dacă un stat deschide posibilitatea ca două persoane de același sex să se căsătorească, eu sprijin asta, țara mea e printre primele care a legiferat asta, sunt mândru, dar Comisia nu are competențe aici. Acest lucru nu trebuie folosit pentru a hrăni unii dintre demonii noștri cei mai întunecați: ura față de minoritățile sexuale, încercarea de a reaaduce femeile în situații din secolele trecute, lucru pe care-l vedem în mai multe țări din lume... Să fim atenți cu toții la faptul că egalitatea din tratate se aplică tuturor, femeilor și bărbaților, indiferent de orientarea sexuală și de alegerile pe care le fac în viață”.





Imediat după ședința LIBE, liderul PSD, Liviu Dragnea, a intrat prin telefon la Antena 3 pentru a-l ataca pe Timmermans, sub pretextul apărării unor drepturi.

”Chiar nu cred că domnul prim-vicepreședinte Timmermans poate să spună poporului român cum trebuie să voteze la acest referendum. Chiar nu cred că nimeni din spațiul Uniunii Europene poate spune poporului român cum să definească în Constituție căsătoria.Eu zic că trebuie să ne batem pentru aceste drepturi. Și nu trebuie să mai mergem pe ideea de a fi political corect ca să dăm bine la nu știu ce porți înalte. Dacă nu ne gândim serios la viitorul acestei țări și la viitorul acestei națiuni putem să adoptăm și această poziție a ghiocelului. Eu unul nu am de gând să fac asta", a spus Liviu Dragnea.