Senatorul Titus Corlățean a declarat duminică seara, la Antena 3, că va candida pentru șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, să fie relansat, să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă"

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea partidului social-democrat. Nu sunt singur, sunt foarte mulți colegi care împărtășesc aceste idei.Subliniez un lucru foarte important: este un proiect al partidului, în interiorul partidului. Nu are de-a face cu niciun fel de conjurație, sunt oameni care sunt membri ai PSD, dedesubt sub liderii care sunt pragmatici, sunt prudenți etc. În clipa de față există o mare de social democrați membri simpatizanți care doresc o schimbare în bine. E un vulcan și oamenii ăștia nu înțeleg ce este sub ei. Va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate”, a declarat Titus Corlățean.

El a negat faptul că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta și că ar fi avut mai multe întâlniri secrete pentru a-i convinge pe social-democrați să-l susțină la șefia partidului. „Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, Titus Corlățean spune că la ședința de mâine (luni - n.r.) a partidului e necesar să se discute mai multe probleme de fond, care provoacă multiple tensiuni „între colegi”, pentru că în momentul de față PSD nu este consultat în privința niciunei decizii guvernamentale.

„S-au acumulat prea multe lucruri. Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, a mai declarat senatorul PSD.

+++

Titus Corlățean era ministru în 2014 și a organizat în mod dezastruos alegerile prezidențiale din Diaspora. El a fost demis înainte de turul II, dar a fost subiectul unei anchete DNA. Deși procurorii anticorupție aveau dovezi privind nereguli în organizarea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2014, ancheta nu a putut merge mai departe, deoarece senatorii au refuzat cererea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul lui Corlățean.

Pentru turul I al alegerilor prezidențiale din 2 noiembrie 2014, MAE a deschis prea puține secții de vot - 294. Colegul său de partid, Victor Ponta, a câștigat primul tur la 10 procente în fața candidatului PNL Klaus Iohannis, dar mii de oameni nu au putut vota și la București s-a declanșat scandalul.

Președintele Traian Băsescu, liderii Opoziției, românii din Diaspora și cei din țară i-au cerut lui Corlățean să crească numărul de secții în turul II, dar șeful diplomației a refuzat. El invoca lipsa unei baze juridice, deși Biroul Electoral Central i-a transmis contrariul.

