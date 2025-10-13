Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni dimineață că se retrage din cursa pentru conducerea PSD, argumentând că, "din păcate, proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este fezabil".

"Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni", a transmis Corlățean.

El a adăugat că a tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul său nu este posibil.

"Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult", a conchis acesta.

Tot luni, Consiliul Politic Național al PSD se reunește, de la ora 16.00, la Vila Lac 1, cu pentru a stabili data Congresului.