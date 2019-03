Minsitrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți, la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa din Camera Deputaților, că își asuma tot ceea ce a făcut sau face în calitate de ministru, dar nu își asuma ce au făcut sau fac alții în justiție.

"Moţiunea pe care aţi depus-o are, în opinia mea, conţinutul unei declaraţii politice. (...) Am afirmat în mai multe rânduri şi repet, ceea ce ce cred că este necesar. Îmi asum tot ceea ce am făcut sau fac în calitate de ministru, dar nu îmi asum ceea ce alţii au făcut sau fac în domeniul justiţiei", a spus Tudorel Toader în plenul Camerei Deputaților.

Toader a mai spus că nu vrea să ajungem să trebuiască să apărăm cetățenii de justiție.

"Nu trebuie să ajungem în situaţia în care să apărăm cetăţeanul de justiţie, pentru că, majoritatea activităţii este pozitivă, dar aţi văzut şi multe aspecte negative şi nu vă veţi convinge, şi nu vă doresc să fiţi victima unui astfel de comportament abuziv. Justiţia trebuie să slujească cetăţeanul, iar cetăţeanul nu trebuie să aibă temeri faţă de modul de înfăptuire a justiţiei", a mai spus acesta.