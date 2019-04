Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți, în cadrul unei emisiuni la EuropaFM, că el își dorește ca Laura Coduța Kovesi să devină procuror-șef al UE, iar dacă va avea probleme în justiție, o vor aduce în țară indiferent de ce funcții deține.

"Eu îi doresc să ia funcția de procuror-șef al Uniunii Europene. Nu m-ați auzit vreodată să spun că sunt împotriva ei. Dimpotrivă, când am avut ocazia, am spus că este un român, trebuie lăsată, nu România trebuie să o împiedice. Dacă va avea probleme cu dosare prin țară, or să o aducă indiferent ce funcții are în Uniunea Europeană. Fiind un cetățean care are șansa să ocupe o funcție importantă, nu am nimic împotriva ei", a declarat Traian Băsescu.

Echipa de negociere a Parlamentului European a reiterat joia trecută faptul că Laura Codruţa Kovesi rămâne candidatul preferat al instituţiei pentru poziția de procuror-şef al noului Parchet European şi a cerut negociatorilor Consiliului să-şi reconsidere poziţia.

Parchetul European (EPPO), care se aşteaptă să fie operaţional la sfârşitul anului 2020, va fi o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Până în acest moment, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participă încă (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda şi Danemarca) se vor putea alătura în orice moment.

Parchetul European va avea sediul central în Luxemburg şi va fi compus dintr-un procuror-şef şi un colegiu de procurori din toate ţările participante. Aceştia vor coordona investigaţiile curente desfăşurate de către procurorii delegaţi în fiecare stat participant.