Eugen Tomac a fost ales sâmbătă în funcţia de preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (PMP). Fostul președinte Traian Băsescu se simte „eliberat” după ce a fost aleasă noua conducere a partidului.

Noul preşedinte executiv al partidului este Marius Paşcan, iar secretar general este Dorel Onaca.

Senatorul Traian Băsescu a declarat sâmbătă, la finalul congresului extraordinar al partidului, că se simte un om cu responsabilitate faţă de PMP. „Dar, pe de altă parte, parcă am un sentiment de eliberare, am atâtea de spus acestei ţări şi nu întotdeauna poţi să le spui din funcţia de preşedinte al unui partid. Toată experienţa asta acumulată, toate adevărurile la care am ajuns, nu pot fi spuse din funcţia de preşedinte al unui partid şi numai din postura de om care are o mare libertate. Iar eu, de astăzi, am în primul rând libertatea de a rămâne un susţinător al PMP, dar şi libertatea de fost preşedinte al României”, a spus Băsescu.