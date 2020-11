Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook că este infectat cu noul coronavirus și este în izolare la domiciliu de mai multe zile.

"Sunt în izolare la domiciliu de mai multe zile, sunt bine deși am fost testat pozitiv. Nu am simptome, iar analizele si CT-ul au dat rezultate foarte bune. Am respectat regulile de distanțare fizică, am purtat mereu mască de protecție și totuși m-am contaminat. Insă, sunt absolut sigur, faptul că m-am protejat m-a ajutat ca încărcătura virală să fie mică și să fac o formă ușoară a bolii", a scris Berbeceanu pe pagina lui de Facebook.

El a mai spus că testarea aa efectuat-o la cerere, deoarece la acel moment fuseseră confirmați pozitiv mai mulți colegi din Prefectură.

"Imi desfășor activitățile de la domiciliu, sunt în contact permanent cu cei trei subprefecți, sunt conectat la toate activitățile, iar Instituția Prefectului Municipiului București funcționează în parametrii normali. Mulțumesc colegilor pentru dedicare și implicare, în curând mă voi alătura echipei! Purtați mască, respectați normele aflate în vigoare și vom trece peste aceste clipe dificile! Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să fiți sănătoși!", a mai scris acesta.