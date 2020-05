Péter Szijjártó a declarat marți, la București, că Ungaria a primit acordul verbal din partea lui Liviu Dragnea și Teodor Meleșcanu pentru a derula controversatul program de dezvoltare economică din Transilvania.

Întrebat dacă fostul lider al PSD Liviu Dragnea și-a dat un acord verbal pentru programul de dezvoltare al Ungariei în vestul României (în 2018, secretarul ungar de stat Levente Magyar i-a mulțumit lui Dragnea pentru sprijinul acordat acestui program), Péter Szijjártó a răspuns afirmativ.

”Da, nu doar că acesta a fost dat verbal, dar în 2017 am vorbit cu Teodor Meleșcanu (ministru de externe pe atunci - n.r.) pe această problemă chiar în această clădire și atunci am discutat condițiile operaționalizării. Desigur, domnul ministru are dreptate, din păcate niciodată nu le-am scris, ne-am uitat unul în ochii celuilalt și astfel am stabilit programul”, a declarat șeful diplomației ungare.

Szijjártó a mai declarat că va respecta dorința ministrului Bogdan Aurescu de a exista ”o înțelegere în scris” pe această temă: ”Pe teritoriul României se va întâmpla desfășurarea programului și fără acceptul statului român acest program nu se poate derula, în consecință încercăm sa stabilim un acord”.

În replică, Bogdan Aurescu a declarat că programul derulat de Budapesta nu are acordul părții române.

”Orice fel de acord verbal sau de altă natură, care a fost eventual făcut de către un fost lider român, inclusiv sau mai ales de către un lider care nu are competențe în domeniul politicii externe, orice acord care nu este scris nu are niciun fel de valabilitate. Noi nu avem informații despre existența unui astfel de acord. Pentru a fi cu adevărat în legalitate un astfel de program, este nevoie ca el să fie făcut prin implicarea autorităților române, să fie fără țintă etnică, deci să fie nediscriminatoriu, să aibă în vedere nu doar o anumită regiune locuită eventual doar de către o anumită comunitate etnică și foarte important, să respecte legislația europeană și românească în materie de competiție și ajutor de stat”, a explicat ministrul român de externe.

”Dacă vom reuși să încheiem un acord care să aibă în vedere aceste principii foarte importante, cred că acest program va fi introdus în legalitate și aceasta este ceea ce noi urmărim. Nu ne opunem unui astfel de program dacă el corespunde parametrilor de drept internațional, parametrilor de drept european și respectiv legislației românești, pentru că într-adevăr, el se desfășoară sau ar urma să se desfășoare pe teritoriul României.Sunt încredințat că din discuțiile care vor urma, vom putea să găsim o formulă care să corespundă acestor parametri”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Banii au mers către mici fermieri maghiari și oligarhii din anturajul lui Viktor Orban

Planul Kos Karoly, strategia de dezvoltare economică elaborată de guvernul Ungariei și membri ai UDMR care stă la baza intervenției economice a Budapestei în Transilvania, arată clar că acțiunile guvernului maghiar prevăd ajutoare directe pentru cetățenii de etnie maghiară din România, scria luna trecută G4Media.

Planul Kos Karoly este un program finanțat oficial de Guvernul Viktor Orban cu zeci de milioane de euro și care se adresează fermierilor din Transilvania care depun în limba maghiară proiecte pentru subvenționare.

Péter Szijjártó a anunțat în septembrie 2019 că Budapesta va extinde în aproape tot vestul României așa-numitul program de dezvoltare economică transilvăneană, care până acum se derulase doar în Ținutul Secuiesc. De atunci, noi runde de finanțare au venit în Transilvania și, potrivit unei investigații a portalului Atlatszo, marii beneficiari sunt oligarhi apropiați de premierul Viktor Orban. (Detalii, pe G4Media)