Luni, în prima zi a noii sesiune parlamentare, mai mulți senatori și deputați și-ai anunțat demisia din SOS România, partidul extremist condus de eurodeputata Diana Șoșoacă.

Senatorii SOS România Ionel Carp (Tulcea) și Daniel-Paul-Romeo Gheorghe (Neamț) și-au anunțat demisia din grupul parlamentar și continuarea activității ca nefiliați.

În același timp, în ședința paralelă de la Camera Deputaților, Andrei Cosmin (Tulcea), Alexandru Băișanu (Suceava), Alexandrin Moiseev (Botoșani) și Ecaterina-Mariana Szoke (Galați) au făcut același anunț.

Potrivit unor surse politice, pentru că majoritatea PSD-PNL-UDMR este firavă, în special social-democrații au făcut presiuni asupra membrilor SOS și POT să treacă la PSD. Demisionarii de astăzi ar urma ca în viitorul apropiat să devină, cel mai probabil, membri în grupurile PSD.

Partidul Dianei Șoșoacă a câștigat la alegerile din decembrie 40 de locuri în Parlament.

La finalul lunii decembrie, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), formațiune extremistă care a fost o surpriză la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie, se plânge că PSD vrea să-i racoleze din parlamentari.



"PSD, opriți imediat presiunile și șantajul asupra parlamentarilor Partidului Oamenilor Tineri! În ultimele zile, am asistat cu revoltă la încercările disperate ale PSD de a racola parlamentari din rândurile Partidului Oamenilor Tineri. Aceste tactici murdare, moștenite dintr-o politică veche și toxică, sunt o insultă gravă pentru membrii noștri și pentru toți românii care au ales să susțină o politică curată, transparentă și dedicată schimbării reale", a scris Gavrilă într-un mesaj pe Facebook.

Tot atunci, deputatul USR Ionuț Moșteanu anunța că președintele Camerei Deputaților, social-democratul Ciprian Șerban, a fost ales în funcție și cu voturi de la partidele "izolaționiste" AUR, SOS și POT.

"Tocmai s-a terminat votul pentru președintele Camerei Deputaților. Noi am numărat prezența și au mers să voteze 175 de deputați de la PSD, PNL, UDMR și minorități, cei care formează coaliția, cei care propun Guvernul Ciolacu 2. În final, președintele a fost ales cu 195 de voturi, o diferență de 20 de voturi care au venit de la deputați AUR, SOS sau POT, pentru că noi, deputații USR, am decis să stăm în bancă, nu mergem să punem voturile în urnă. Am spus toți prezent, nu votez, tocmai pentru a vedea în final câți dintre cei așa-ziși izolaționiști sunt de fapt pesediști acoperiți. Se pare că sunt vreo 20 în momentul ăsta și iată că a venit Crăciunul mai devreme la PSD și le-a mai adus 20 de voturi", a explicat parlamentarul USR, citat de Agerpres.