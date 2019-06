Patru candidați își doresc să devină președinte al Partidului Social Democrat. Șeful PSD va fi ales la Congresul extraordinar al partidului de sâmbătă.

Principalele declarații ale Vioricări Dăncilă

- Am luat decizia de numire a unui comisar european interimar. Postul de comisar pentru politici regionale a rămas liber și am supus la vot și am venit și cu o propunere, în eventualitatea în care este acceptată de CE, Mircea Pașcu. Am considerat că este un om cu experiență, fost europarlamentar și fost viepreședinte al PE.

- La vicepremier interimar, după plecarea lui Viorel Ștefan la Curtea Europeană de Conturi, am decis săfie deținut de Eugen Teodorovici.

- Dincolo de persoane, acest Congres trebuie să fie despre reforma partidului, despre ce am realizat, ce nu am realizat, unde am obținut rezultate bune, unde am greșit. Nu trebuie să fie un Congres despre o persoană sau alta. Dacă ne gândim numai la persoană, nu cred că asta aduce un plus. Este un Congres normal.

- Alegerile prezidențiale sunt importante pentru noi. Dacă la europarlamentare am văzut că nu am reușit să câștigăm încrederea simpatizanților, înseamnă că undeva s-a greșit. Nu vrem să repetăm greșelile acestea la prezidențiale.

- Eu cred că social-democrații nu votează o funcție sau alta, ci persoana în care au cea mai mare încredere. Cred că social-democrații nu vor fi influențați de funcție pe care o dețin unii sau alții.

- Am văzut în spațiul public anumite mesaje. Nu am spus niciodată că ies de la guvernare dacă nu câștig șefia PSD. Nu pot lega funcția guvernamentală de asta.

- Am văzut că unii spuneau că plecsă fiu comisar european. Cine vorbește despre asta nu cunoaște procedurile.

- Reprezentanții PES nu vor fi prezenți la Congresul de la București, dar vor transmite un mesaj video.

- PSD a început să crească în sondaje și acest lucru mă bucură. Sper ca această reștere să fie după Congres una mult mai accentuată.

Astfel, pentru funcția de președinte au fost validate candidaturile lui Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu, Ecaterina Andronescu și Viorica Dăncilă.

Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt cei trei candidați pentru poziția de președinte executiv, adică numărul doi în partid. Ministrul de finanțe Eugen Teodorovici și-a retras candidatura pentru acest post.

Codrin Ștefănescu își dorește să revină pe locul de secretar general al PSD, dar competiția pentru acest post este intensă. În cursă mai sunt și Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar, după ce Marius Dunca s-a retras pentru a-l sprijini pe Fifor.