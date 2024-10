Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a pornit discuția, în cadrul unei dezbateri electorale organizată de Antena 3 CNN, despre o posibilă "fermă de troli" a candidatului Mircea Geoană.

Astfel, la dezbaterea electorală, printr-un mesaj video, Elena Lasconi l-a întrebat pe Mircea Goeană: "De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan, cunoscut și sub numele de Jorge? Pentru cei care nu știu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de țări din lume”.

Geoană pus-o pe Lasconi să vină cu dovezi în sprijinul acuzațiilor și a spus că a fost prost informată.

"Cred că cineva i-a vândut o informație falsă doamnei Lasconi și, fiind mai puțin experimentată în ale vieții și ale politicii, a mușcat din nadă cu multă voluptate", a fost reacția fostului număr doi din NATO.

El a mai adăugat că nu știe cine este Tal Hanan, iar "dacă există vreo fotografie, ceva, este foarte posibil să fie cu altcineva, nu cu acest domn”. Totuși, Geoană a recunoscut că a avut întâlniri în Israel cu oameni care fac consultanță pentru premierul Benjamin Netanyahu.

Marți, Elena Lasconi a venit cu poze în care spune că apare Hanan, iar într-o postare pe Facebook a scris că acesta a fost "deconspirat în urma unei investigații jurnalistice internaționale ca fiind în spatele unor operațiuni de manipulare a alegerilor în zeci de state din lume, prin intermediul fake news, a fermelor de troli și operațiuni în social media menite să decredibilizeze candidați".



Una dintre fotografii îl arată pe Tal Hanan în fața sediului Institutului Aspen din București, la care Mircea Geoană este președinte fondator. O altă fotografie probează că Mircea Geoană este prezent în același loc, împreună cu apropiata sa, deputat PSD. A treia fotografie este o captură din Google Street View din fața Institutului Aspen, a scris Lasconi în postare.



După ce a fost iscată controversa, Digi24.ro a luat legătura cu Tal Hanan. Fostul ofițer al serviciilor israeliene a confirmat că a vizitat recent România, dar a transmis că „nu discută despre clienții” săi.

Întrebat despre poza publicată de Lasconi, Tal Hanan nu a negat faptul că apare în ea, iar oameni apropiați de israelian susțin că „pare autentică”. Israelianul a confirmat, însă, că a fost recent în România.





„Confirm că am fost în România în vacanță. Este o țară minunată, cu oameni minunați. M-am întâlnit și am vorbit cu oameni, dar nu discutăm despre clienți”, a spus Tal Hanan în discuția cu reporterii Digi24.ro, întrebat dacă s-a întâlnit cu Mircea Geoană sau dacă lucrează cu candidatul independent în contextul alegerilor prezidențiale.



În dispută a intrat și premierul Marcel Ciolacu, candidat și el la prezidențiale, care, într-o discuție cu jurnaliștii de la Guvern, a spus miercuri că este cunoscut faptul că "într-o clădire există foarte multe servere” care ar fi "ferme de boți” pentru Mircea Geoană.

Marți seară, Mircea Geoană a venit cu prima reacție, în care a spus că ”nu l-am întâlnit în viața mea pe acest om. Cine e omul ăsta? Doamna Lasconi, vă rog eu foarte mult, cine vă bagă prostiile astea în cap? Cine e omul ăsta? Nu l-am văzut în viața mea, nu l-am întâlnit niciodată în viața mea, iar faptul că mă duc la Institutul Aspen, mă duc foarte des pentru că eu l-am fondat și am antrenat 2.500 de tineri din această țară, ceea ce dumneavoastră nu o să faceți niciodată”.

Și echipa de campanie a lui Mircea Geoană a reacționat miercuri și o acuză pe Lasconi că ”a fost intoxicată și a distribuit fără discernământ un fake-news grosolan”. ”

Discreditarea singurului candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu face doar jocul lui Ciolacu și al AUR”, consideră echipa lui Mircea Geoană.

Președintele AEP, Toni Greblă spune că nu a primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de troli, el arătând că AEP are atribuții în privința cheltuielilor efectuate în campania electorală de către competitorii politici, potrivit News.ro.



”Nu am primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de boți sau ceva similar, am văzut ceea ce se discută în spațiul public în ultimele ore. AEP are atribuții în cee ace privește desfșurarea campaniei electorale, în cazul de față, eventual în privința cheltuielilor efectuate de competitorii politici pentru a-și promova în variate forme programul politic”, a spus Toni Greblă, la Digi24.

Președintele AEP anunță că a luat legătura deja cu alte instituții care sunt implicate și ele în combaterea unor asemenea practici.

”Așteptăm mai multe informații cu privire la ceea ce și unde se pot întâmpla astfel de lucruri și vom verifica, în ceea ce privește AEP, în special cheltuielile făcute de competorii politici. Pentru a verifica activitatea pe care competitorii politici o desfășoară în campaniile electoral există o competiție partajată, mă refer în primul rând la birourile electorale, pe diverse trepte de ierarhizare a acestora, de asemenea, activități similare poate să desfășoare Ministerul de Interne, Autoritatea pentru Digitalizarea României, servicii specializate ale SRI, dacă există suspiciuni că acestea afectează siguranța națională”, a explicat el.

Greblă a menționat că nu are detalii în legătură cu aceste presupuse activități, iar când vor afla mai multe date, o să înceapă fiecare pe competențele pe care le au asemenea verificări pentru a vedea dacă se respectă legea privind campania electorală.



Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat tot miercuri că l-au sunat colegii de pe canalul ”No Fake”, aflat la dispoziția ministerului, unde se pot sesiza nereguli privind platformele online și "s-au primit niște solicitări" de la persoane fizice despre așa-zisa fermă de troli a lui Mircea Geoană, iar ele "au fost transmise mai departe platformelor, pentru a vedea dacă există astfel de instrumente".

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a spus că el nu știe subiectul, dar se va informa, astfel că nu a făcut alte comentarii.

Președinta USR, Elena Lasconi, a venit din nou miercuri cu un mesaj către premierul Marcel Ciolacu.



„E bine că o femeie – care încă nu se află la conducerea țării – vă deschide ochii și vă pune să faceți curat în casă! Cu toate instituțiile pe care le aveți la un telefon distanță, nu ați mișcat un deget până acum. Observ că, deși sunteți premierul României, domnule Ciolacu, și aveți majoritate în Parlament, v-ați găsit curajul să deschideți public subiectul legat de fabricile de troli și să puneți instituțiile statului la treabă abia după ce eu, un outsider, un om din afara sistemului învechit în rele practici, am pus informațiile pe masă. Marcel Ciolacu cere sesizarea AEP după ce a primit și domnia sa informații că o fabrică de troli lucrează pentru Geoană într-o clădire din București. Dar nu e suficient, domnule Marcel Ciolacu, să faceți doar această solicitare", a scris ea pe Facebook.



Lasconi continuă și spune că "e bine că cereți AEP să facă verificări, dar să nu uităm că dumneavoastră aveți și alte instrumente la îndemână: DNSC și ANCOM".

Astfel, șefa USR solicită de urgență premierului să sesizeze cele două instituții care să oprească fermele de troli, să facă verificări serioase legate de felul în care Mircea Geoană își desfășoară campania în on-line.

"Și poate Mircea Geoană nu e singurul care face asta, este important să cerceteze instituțiile statului. Lupta cu dezinformarea este o luptă pe care trebuie să o dăm, eu nu accept să închidem ochii la ceva ce este atât de periculos pentru democrație. Am spus-o și o repet: este un subiect la care toți ar trebui să fim foarte atenți: manipularea din on-line prin ferme de troli și fake news. Atât timp cât există informații care arată că unul dintre candidați, Mircea Geoană, lucrează cu un personaj extrem de controversat la nivel internațional – Tal Hanan – cred și eu că este momentul să ne uităm atent la cum se duc aceste războaie pe social media, să nu închidem ochii sau să spunem că e ceva minor. România are nevoie de lideri responsabili, care să aprecieze adevărul, nu să-l îngroape prin manipulări și minciună!”, a conchis aceasta.

Jurnalista Emilia Șercan a transmis că Elena Lasconi are obligația morală față de breasla din care a făcut parte să clarifice chestiunea "jurnaliștilor prieteni" care i-au dat "o informație documentată" despre ferma de troli a lui Mircea Geoană.



"Jurnaliștii, atunci când au informații despre subiecte de interes public, le documentează și le publică ei înșiși, sub semnătură proprie, nu le dau unor candidați la președinție pentru a fi folosite în scop electoral. O astfel de practică este extrem de nocivă pentru presă, cu atât mai mult cu cât credibilitatea breslei jurnaliștilor are de suferit inclusiv din cauza unor practici generate de "colaborarea" lipsită de orice principiu etic cu unii oameni politici. Afirmația Elenei Lasconi este una care aduce mari prejudicii profesiei de jurnalist și trebuie clarificată imediat și complet de către aceasta. Subiectul fermei de troli este unul de mare interes public, însă practica furnizării unor informații de către un jurnalist unui politician este greșită și încalcă principiile profesionale", a scris, pe Facebook, Emilia Șercan.