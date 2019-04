Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi că "Guvernul îi aparţine prim-ministrului", şi nu preşedintelui României sau Parlamentului, precizând că decizia premierului Viorica Dăncilă în cazul său este decisivă şi o va respecta.

UPDATE 11.00 După întâlnire, Tudorel Toader a spus: "Voi rămâne la minister până când în MO apare numele noului ministru".

"Am avut relații foarte bune cu fiecare intre cei trei premieri din Guvernele din care am făcut parte. Și cu domnul Grindeanu, și cu domnul Tudose, și cu doamna Dăncilă. Vă asigur de faptul că, cel puțin așa ne-am declarat, și după încetarea ministeriatului relațiile dintre mine și domnia sa vor fi aceleași", a mai declarat acesta.

Toader a mai precizat că se gândește până diseară dacă demisionează sau așteaptă să fie revocat.

"Am asigurat-o că astăzi voi reflecta și pănă la sfârșitul zilei îi voi comunica, dacă până la sfârșitul zilei îi trimit cu nume și prenume demisia sau rămânem pe varianta punerii în aplicare a solicitării de revocare", a mai adăugat ministrul.

UPDATE 10.20 Premierul Viorica Dăncilă și Tudorel Toader discută de aproape o oră la Palatul Victoria despre demisia acestuia.

"Există, sigur, Constituţie, există o decizie, cred că 875, a Curţii Constituţionale din 2018, care spune că premierul are rolul decisiv în procedura de numire şi de revocare a unui ministru. Pentru că eu v-am spus şi dumneavoastră faptul că Guvernul îi aparţine prim-ministrului, Guvernul nu-i aparţine nici preşedintelui, nici Parlamentului. Sigur, că el e sprijinit de majoritatea parlamentară... Prin urmare, voinţa prim-ministrului nu că primează, este decisivă şi o voi respecta", a declarat Toader la Ministerul Justiţiei, citat de Agerpres.

Întrebat de jurnalişti de ce mai merge la întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care aceasta a transmis către Cotroceni decizia de a-l remania, Toader a răspuns: "La momentul la care am stabilit că voi merge la 9,30, înţeleg că nu era trimisă la Cotroceni (cerere de revocare - n.r.) şi am văzut şi eu exprimări diferite, dar, încă o dată vă asigur, domnia sa mi-a spus textual: eu nu pot să vă cer demisia, dumneavoastră apreciaţi, vă gândiţi şi mâine ne întâlnim şi îmi comunicaţi. În sensul acesta am stabilit să ne vedem la 9,30. Dacă într-adevăr a trimis la Cotroceni, sigur că demisia mea rămâne fără obiect".