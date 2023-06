Deputata PNL Raluca Turcan, desemnată ministru al Culturii, a povestit pe Facebook că nu este om de cultură, ci economistă, însă a lucrat pentru perioade importante de timp cu oameni de cultură.

"Desemnarea mea ca ministru al culturii este o adevărată onoare și una dintre cele mai importante provocări din cariera mea politică. Activitatea mea va fi una de management eficient, de colaborare cu oamenii de cultură, de atragere și încurajare a unui management cultural eficient. Aș dori să menționez încă de la început faptul că, de profesie, sunt economist și am acumulat o experiență managerială importantă. Nu sunt om de cultură, însă, cred cu putere că pe un om politic îl definesc faptele și realizările efective pentru domeniul pe care urmează să îl coordoneze. Trebuie să spun că am lucrat pentru perioade importante de timp cu oameni de cultură, încercând să sprijin acest domeniu esențial pentru România și să pun în valoare cultura românească. Prin această desemnare, mi se oferă șansa să fac mult mai mult", a povestit Turcan pe pagina ei de Facebook.

Ea a mai explicat că a exercitat funcția de președinte al Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților, astfel că a avut ocazia să cunoască activitatea ministerului, problemele de finanțare, neajunsurile politicilor publice, a lucrat la proiecte importante pentru domeniu: legea drepturilor de autor, legea managementului instituțiilor de cultura, legea SRR-SRTV.

"De asemenea, în perioada în care am fost viceprim-ministru, am coordonat direct activitatea Ministerului culturii, într-o perioadă deosebit de dificilă ... și subliniez, deosebit de dificilă, în contextul în care pandemia Covid-19 a amenințat în mod direct buna funcționare a muzeelor, a spectacolelor, a cinematografiei, a altor sectoare a căror activitate a fost sistată. Cred că măsurile pe care le-am identificat în anul 2020, într-un timp record, prin care am reușit să sprijinim toate domeniile, instituțiile din coordonarea Ministerului Culturii și să protejăm locurile de muncă din domeniu, sunt o dovadă foarte clară pentru determinarea de a sprijini acest domeniu. Vorbesc despre șomaj tehnic, Kurtzarbeit, masuri pentru liber profesionisti, schema de ajutor pentru evenimente culturale", a mai spus ea.

Turcan a adăugat și că, în calitate de deputat de Sibiu, spune cu mândrie că "reprezint un județ în care municipiul reședință de județ a devenit un adevărat simbol european de dezvoltare prin cultură. Sibiul este astăzi un oraș care este exemplu de deschidere a domeniului cultural deopotrivă pentru copii, tineri, vârstnici".

"Am reușit să stabilesc și să dezvolt parteneriate cu managerii unor instituții de cultură. Cultura este o investiție care ii apropie pe cetățeni de țara lor, îi face pe străini să înțeleagă și să iubească România. România este o țară puternică și prin patrimoniul cultural și prin forța creației oamenilor săi de cultură. Trebuie să îi prețuim și să îi promovăm. Să fim preocupați de menținerea unui standard înalt pentru că excelența este cea mai bună carte de vizită a unei țări", a conchsi ea.

În 2021, Turcan a oferit un "recital" la pian în emisiunea "Happy Hour" de la ProTV.