Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat miercuri, după tragedia în urma căreia o tânără a fost ucisă de un urs, în timpul unei drumeții pe Jepii Mici, că populația de urs brun este scăpată de sub control, iar relocarea lor e o soluție.

”După ce o să avem toate informațiile puse cap la cap, va trebui foaret reprede să tragem concluziile și să venim cu soluții care să respecte ceea ce am spus încă in prima zi de când am venit în minister, și anume că viața omului ar trebui să aibă întotdeauna prioritate și nimic nu poate fi mai important. Înțelegând că, orice măsuri am lua, nimeni nu poate garanta că astfel de tragedii nu se pot întâmpla în viitor”, a spus ministrul Mediului, într-o intervenție la Digi24, despre tragedie din urmă cu o zi, când o tânără a fost ucisă de urs în timp ce se afla într-o drumeție pe Jepii Mici, potrivit News.ro.

Mircea Fechet a precizat că, în opinia sa, dincolo de alte măsuri complementare, ar trebui să gestionăm acele exemplare care ajung în comunitățile locuite și care pun viața omului în pericol, fie că discutăm de un municipiu mare din România, precum Ploiești sau un sat de munte din județul Alba.

”Eu cred că atunci când ursul se apropie de comunitate și riscă să intre și să pună în pericol viața omului trebuie intervenit de urgență. Relocarea urșilor nu reprezintă o soluție. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că îîn ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonuri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta și nu am rezolvat-o”, a explicat ministrul.

Fechet a menționat că vor exista multe dezbateri în societate pe această temă, dar el are obligația de a face acești pași și a veni cu această propunere ca urșii care se apropie de comunitățile umane, la o distanță pe care o vor stabili specialiștii, să fie gestionați prin eutanasiere sau împușcare, pentru că nu există alte soluții.

”Există mai multe studii, ultimul evideniază o populație de aproximativ 8.000 de exemplare de urs brun în România. Mai avem încă un alt studiu în desfășurare. Dincolo de ceea ce ne va spune acest studiu, un lucru e cert, populația de urs brun în România este scăpată de sub control. În mod evident conflictele devin din ce în ce mai dese, pagubele din ce în ce mai dese”, a arătat Mircea Fechet.

Întrebat ce cote de recoltare va propune, ministrul Mediului a răspuns: ”Ordinul pe care îl voi propune, în continuarea ordinului vechi, unde nu am putut să avem mai mult de 220 de exemplare, voi propune o cifră mai mare. Avem suficiente informații ca să constatăm că ordinul vechi a fost insuficient. Sunt convins că instituțiile avizatoare vor concluziona (..) că putem să avem un număr mai mare. Eu cred că trebuie să ne apropiem de cifra propusă de fostul ministru, de aproximativ 500 de exemplare”.

Premierul Marcel Ciolacu anunță sesiune extraordinară pentru modificarea legislației, după tragedia tinerei ucise de urs. El a afirmat că a discutat cu ministrul Mediului și cu președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, și a ținut să precizeze că nu va fi dat liber la împușcat urșii pe teritoriul României, fiecare cum dorim ci vor fi abordate zonele cu riscuri mari. Ciolacu a mai arătat că din discuțiile cu cei din domeniu, este o aglomerație de urși, în anumite zone, pentru că nu mai au mâncare suficientă și de aceea coboară.

”Am vorbit și cu ministrul Mediului și cu cei implicați în domeniu, este o aglomerație în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă și de asta coboară. Am vorbit și cu domnul Simonis, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament și după discuțiile cu ministrul Mediului, pornim o inițiativă, și asta este vom cere o sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament”, a anunțat premierul, citat de News.ro.

Despre ce modificări iau în calcul, Ciolacu a spus că în acest moment la asta lucrează. ”Este evident că viața omului primează, dar repet, nu va fi dat liber la împușcat urșii pe teritoriul României, fiecare cum dorim. Vor fi abordate zonele cu riscuri foarte mari”, a completat Ciolacu.

Fostul ministru UDMR al Mediului, Tanczos, a spus marți că "este o tragedie care putea fi evitată, cum puteau fi salvate multe vieți, puteau fi evitate multe situații în care oamenii au fost mutilați și au rămas cu sechele pe viață".



El susține că "este inadmisibil și de neînțeles de ce Coaliția de guvernare a oprit implementarea planului de măsuri complex al UDMR privind gestionarea polulației de urs brun, care prevede măsuri clare de prevenție și trebuia pus în practică fără compromisuri".

"Nici cotele de prevenție, nici programul pentru garduri electrice nu a fost implementat. Deși Senatul a adoptat încă din noiembrie proiectul de lege privind cotele de vânătoare pe baza studiilor științifice, acesta se află împotmolit de opt luni în Camera Deputaților fără să fie dezbătut. Proiectul de lege privind cotele de vânătoare poate fi votat și mâine, dacă există voință din partea coaliției de guvernare. Viața unei tinere trebuie să fie mai importantă decât frica de activiștii de mediu. Trebuie reintrodusă vânătoarea și trebuie evitate pierderile de vieți omenești", a spus Barna.

Reamintim că marți, o fată de 19 ani a fost ucisă de urs Jepii Mici, un traseu turistic frecventat și a fost nevoie ca animalul să fie împușcat pentru ca salvamontiștii să se poată apropia de trupul neînsuflețit.

Ursul, spun echipele de salvare, era agresiv.