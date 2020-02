UDMR a cerut Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituțională OUG privind anticipatele, acuzând că este "inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral".

"Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituționale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre și va contesta OUG la Curtea Constituțională", a anunțat liderul UDMR, Kelemen Hunor.





Ordonanța de urgență privind alegerile anticipate a fost publicată, vineri, la zece zile de la adoptare în Monitorul Oficial.

Principalele prevederi din OUG sunt: posibilitatea ca alegătorii care nu se află în localitatea de domiciliu să poată vota oriunde se află în țară, trei zile de vot în diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora. De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 50 de zile înaintea votării față de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent.