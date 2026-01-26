Un sondaj realizat de CURS în luna ianuarie arată intenția de vot la alegerile parlamentare, iar partidul extremist AUR este pe locul I, pe II și III fiind PSD și PNL.

Astfel, în ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obține 35% din voturi. PSD ar aduna 23%, iar PNL - 18%.

USR ar aduna doar 10%, iar UDMR și SOS România - 5% fiecare.

POT și alte formațiuni ar aduna câte 2%, sub pragul necesar de a fi partide parlamentare.

”Distribuția intențiilor de vot reflectă o fragmentare politică accentuată și o capitalizare a nemulțumirii publice de către partidele percepute ca alternative la sistemul actual”, se arată în comunicatul de presă.

La capitolul încredere în politicieni, pro-rusul Călin Georgescu este fruntaș, cu 36%, față de 60% opinii negative. Urmează George Simion (32%) și Nicușor Dan (31%). Ciprian Ciucu și Sorin Grindeanu sunt la egalitate, cu 26%, iar Ilie Bolojan adună 23%.

Diana Șoșoacă este cea mai de neîncredere, consideră 80% dintre respondenți.

Un sondaj informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 12-15 ianuarie, arăta că AUR conduce în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare.

