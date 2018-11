Deputatul PNL Pavel Popescu, unul dintre cei care a semnat sesizarea Autorității pentru Protecția Copilului să înceapă o anchetă împotriva Papaya Advertising după promovarea unui clip anti-referendum, a recunoscut că nu a știut ce a semnat.

"Îmi cer scuze public pentru greșeala pe care am făcut-o susținând, prin semnătură, un demers de care nu am știut și anunț că îmi retrag semnătura. Mi s-a cerut semnătura pentru o întrebare, nu pentru o plângere. Eu nu am semnat nici o plângere. Vorbesc de - intrebarea adresată Autorității pentru Protecția Copilului privind Clipul ”Copiii referendumului” realizat de Papaya Advertising", a scris Pavel Popescu pe contul său de Facebook.

Deputatul susține că este " cutumă" în Parlament, astel că, atunci când un parlamentar inițiază un demers, solicită sprijinul și altor colegi.

"În Parlament există o cutumă: când unul din parlamentari inițiază un proiect de lege, o întrebare, interpelare ș.a..m.d., solicită și sprijinul altor colegi pentru susținerea demersului lui. Asta mi s-a întâmplat în acest caz, mi s-a cerut semnătura de către un coleg PNL, iar eu am semnat luând de bun ce mi s-a spus pe holul Parlamentului și anume că este vorba despre o inițiativă privind apărarea drepturilor minorilor în filmări destinate difuzării în spațiul public", a mai scris el.