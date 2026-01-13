Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.

Deputatul a anunțat pe Facebook și susține că știe că este "un subiect sensibil, dar am ales asumarea".

"În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în <<zona neagră>>: fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane. Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există <<alte priorități>>. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră", a scris acesta.

Legea propune un control riguros, nu o promovare a activității, susține Iordache.

- Sănătate publică prin controale medicale periodice obligatorii pentru a stopa răspândirea bolilor;



- Lupta împotriva traficului prin instrumente reale pentru poliție și justiție de a identifica și pedepsi exploatarea;



- Protecția comunității prin reguli stricte de amplasare a spațiilor, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult;

- Siguranță juridică prin activitate desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.

Ion Iordache explică și cum state precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia au înțeles că doar prin legalitate poți scoate oamenii din mâinile traficanților.

"În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor.

Le mulțumesc colegilor care au înțeles necesitatea reglementării și importanța demersului fiind inițiatori alaturi de mine. Alegem împreună responsabilitatea în locul haosului și controlul în locul indiferenței", a completat el.

Marți, Patriarhia Română a transmis că își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.

"Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății. Reiterăm și faptul că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției semenilor care afirmă că prostituția este 'incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității', convenție care obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată", a transmis Patriarhia.

Instituția spune și că "învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este "templu al Duhului Sfânt" (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei".

Biserica susține că legiferarea prostituției nu va conduce la eradicarea traficului de persoane, nici la eliminarea exploatării sexuale și nici la dispariția prostituției ilegale.

"Dimpotrivă, există riscul real ca aceasta să ofere un cadru legal favorabil extinderii unor practici incompatibile cu libertatea și demnitatea persoanei umane. În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române", se mai arată în comunicat.

+++

De-a lungul anilor, mai multe inițiative privind legalizarea prostituției nu au ajuns să fie adoptate. Din 1 februarie 2014, noul Cod Penal a dezincriminat prostituția ca infracțiune, care nu mai este o infracțiune penală, dar solicitarea în public și alte activități conexe rămân contravenții sau infracțiuni.