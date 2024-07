Deputatul PNL Adrian Cozma a propus o modificare a Codului fiscal, astfel încât cantitatea de alcool obținut din fructe în gospodării pentru care nu se datorează accize să crească de la 50 de litri, în prezent, la 150 de litri.

Într-un comunicat de presă, deputatul îl citează pe Vasile Blaga și spune că "Veșnicia s-a născut la sat", iar "pălinca adevărată se face în cazanul din gospodărie, nu în marile distilerii".

"Nu este firesc să vedem cum produse care ne definesc ca națiune dispar sub presiunea comerțului internațional, al importurilor și noi să avem o legislație care să contribuie la acest lucru. Pălinca e o băutură românească și cele mai bune sortimente se obțin în gospodărie, acolo unde părinți noștri încă mai cunosc secretul. Actuala prevedere din Codul fiscal a fost scrisă, cu siguranță, de cineva care n-a trecut niciodată prin Satu Mare, prin Sălaj, Cluj sau Maramureș, unde singura băutură tradițională este pălinca. Personal, nu-mi doresc să văd acest produs tradițional dispărut sub presiunea băuturilor spirtoase care au invadat România, la prețuri neloiale. Vreau să cred că, și peste câteva sute de ani, când vei spune pălincă spui România", a spus Cozma.

El a adăugat că până și actualul rege al Marii Britanii "a fost fermecat de băutura de pe meleagurile noastre".

"Așadar, am propus ca volumul anual al alcoolului din fructe obținut și consumat în gospodărie să se majoreze de la 50 de litri, la 150 de litri, adică exact cât are nevoie o familie de la noi cu 4-6 membri să consume într-un an de zile. Am convingerea că mă vor susține în acest demers și parlamentarii care cunosc tradiția rachiului din Banat sau a țuicii de Argeș", a conchis deputatul.