Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă.

Ministrul spune că, în această perioadă, cu multe provocări din partea Rusiei, relația cu aliații noștri este mai importantă decât oricând.

"România și Statele Unite stau umăr la umăr. Iar siguranța noastră este mai puternică datorită acestui parteneriat. Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă", a scris ministrul pe pagina lui de Facebook.

Anunțul a fost făcut marți, după întâlnirea acestuia cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat și al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

De asemenea, ministrul transmite că a confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic și de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noștri.

"Le mulțumesc aliaților americani pentru prezența constantă, pentru colaborarea excelentă și pentru solidaritatea demonstrată zi de zi. Le-am mulțumit și militarilor care, de Ziua Recunoștinței, sunt departe de familie, dar aproape de România - prin misiunea lor comună pentru pace și securitate", a continuat el.