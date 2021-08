Viceprimarul municipiului Suceava Teodora Munteanu a anunțat luni că va dona 5.000 de lei, reprezentând contravaloarea motocicletei Yamaha second-hand pe care a câștigat-o la o tombolă la un concert organizat în parteneriat cu Primăria Suceava.

După anunțul câștigătorilor tombolei, viceprimarul USR PLUS Teodora Munteanu s-a confruntat cu un val de critici pe rețelele de socializare, relatează StiriSuceava.net.

Sucevenii i-au reproșat că nu trebuia să participe la tombolă în condițiile în care festivalul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Suceava care a sponsorizat evenimentul cu suma de 40.000 de lei.

”În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma”. Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5.000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația ”Salvați Copiii Suceava” . Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea”, a scris Teodora Munteanu luni pe Facebook.

”Premiul a fost câștigat corect, cred că asta nu poate fi pus la îndoială și este o amintire. Mi-am cumpărat în fiecare an bilet si tricou pentru a sprijini asociația care organizează festivalul. Tombola a fost organizată de motocicliști. Si roker si funcționar public, suntem oameni”, a reacționat ea, după ce i s-a explicat că nu ar fi trebuit să participe la tombolă.