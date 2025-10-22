Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Parlament, că următoarea dronă a Rusiei care pătrunde în spațiul aerian românesc va fi "cu siguranță dată jos".

"Cu siguranță va avea ordinul pilotul sau cei angajați în misiune de a o da jos. (...) Și azi-noapte am avut drone foarte aproape de granița noastră și am avut avioane din nou în aer și ale noastre, și ale partenerilor germani și au avut acest accept de a o da jos, dacă va intra în spațiul aerian românesc", a spus ministrul, întrebat dacă următoarea dronă a Rusiei care intră în România va fi doborâtă.

De la începutul războiului din Ucraina, România a înregistrat peste 50 de atacuri cu drone rusești în apropierea granițelor sale. Dintre acestea, 38 de incidente au dus la căderea de fragmente de drone pe teritoriul românesc, în special în zona Deltei Dunării, iar în 10 situații dronele rusești au pătruns efectiv în spațiul aerian al României.

În majoritatea cazurilor nu s-a considerat necesar să se angajeze ținte aeriene fără pilot în afacerea teritorială.

Decizia privind doborârea dronelor și a aeronavelor militare va aparține comandantului misiunii, iar în cazul aeronavelor civile ministrului, a precizat după ședinta CSAT din septembrie ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.



