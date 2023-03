Deputatul USR Iulian Bulai și senatorul Remus Negoi au depus marți dimineață o coroană de flori la sediul central al Institutului Cultural Român (ICR) din București, pentru a marca decesul simbolic al diplomației culturale românești.

USR acuză că, în ultimul an, coaliția PSD-PNL a transformat funcțiile de conducere ale filialelor ICR din străinătate în sinecuri personale și de partid, numind ca directori și directori adjuncți neamuri și cumetri al șefilor de partid, foști politicieni rămași pe linie moartă și necunoscători de limbi străine (începând cu limba țării unde sunt trimiși), foști șefi de case de cultură sau habarniști fără nicio legătură cu domeniul cultural.

„Performanțele” imobiliare și muzicale ale directoarei ICR Londra, Catinca Maria Nistor, au făcut înconjurul presei și obiectul revoltei opiniei publice, în timp ce despre acțiunile culturale ale ICR-ului din Marea Britanie nu se știe nimic – fiindcă ele nu există, transmite Uniunea.

„Felul în care se comportă Catinca Maria Nistor ca directoare a unei instituții a Statului român e o rușine națională. Trimiterea la post în străinătate a unor persoane fără minima calificare sau competență în cultură ori diplomație e o crimă. Conducerea ICR și coaliția la putere refuză până și să accepte eșecul cosmic al acestor numiri. Reprezentarea culturală a României în străinătate e, în acest moment, moartă, asasinată de actuala guvernare. Nu putem decât să constatăm decesul și să transmitem, astfel, celor responsabili regretele cetățenilor români pentru îngroparea imaginii culturale a României. Poate măcar la comemorarea de 40 de zile să se trezească și guvernanții noștri”, spune deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei de cultură din Camera Deputaților.

Întregul ICR este, în acest moment, o colecție de sinecuri, cu singura misiune de a plăti salarii consistente și sejururi prelungite în străinătate unor incompetenți din eșaloanele trei-patru ale partidelor la putere, cu efecte negative majore asupra reputației internaționale a României ca producător de cultură de înaltă calitate.

„Am făcut tot ce era omenește posibil să oprim derapajele grave de la însăși esența Institutului Cultural Român – aceea de a reprezenta România în lume, din punct de vedere cultural. Am trimis sesizări, interpelări, am chemat conducerea ICR în Parlament, am tras semnale de alarmă în spațiul public. Nicio reacție.ICR s-a umplut de politruci și de oameni care nu au absolut nicio treabă cu domeniul cultural. Mulți oameni care au fost puși cu mâna de PSD și PNL. ICR a devenit, în acest moment, piatra funerară a culturii românești în străinătate”, spune senatorul USR Remus Negoi, membru în Comisia de cultură a Senatului.

USR solicită, din nou, prezența președintelui Institutului Cultural Român, Lucian Jicman, la audierea Comisiei de Cultură din Senat, demiterea Catincăi Maria Nistor din fruntea ICR Londra și stoparea numirilor politicianiste la conducerea filialelor ICR din străinătate.

Reamintim că, după dezvăluirile Libertatea.ro privind chiria plătită pentru că șefa ICR Londra nu a dorit să stea în locuința pusă la dispoziție gratuit, MAE anunța pe 10 noiembrie 2022 verificarea "de urgență" a condițiilor în care a fost încheiat contractul de închiriere. (Detalii)