Senatorul USR Sorin Șipoș solicită public ministrului Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, să explice stadiul și temeiul deciziei privind transferul companiilor din industria națională de apărare de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării.

Solicitarea vine în contextul în care Guvernul și Președinția se contrazic flagrant pe acest subiect.

Într-o interpelare oficială, Sorin Șipoș atrage atenția că România are nevoie, mai mult ca oricând, de coerență în strategia de apărare.



„Industria națională de apărare are nevoie de un cadru clar și eficient de guvernanță, capabil să răspundă rapid nevoilor Armatei Române. În acest context, Ministerul Apărării are obligația să vină cu explicații clare privind reformarea managementului companiilor de apărare și planurile pentru consolidarea capacităților militare în zona Mării Negre”, declarǎ senatorul USR Sorin Șipoș.



Confuzia din Guvern e evidentă: președintele interimar Ilie Bolojan a anunțat recent transferul unor companii de la Ministerul Economiei către MApN, în timp ce ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat public că nu are cunoștință de nicio astfel de inițiativă.



Informațiile contradictorii transmise de oficiali de rang înalt afectează grav încrederea publicului și a aliaților noștri din NATO. Cerem Ministerului Apărării să răspundă clar la următoarele întrebări:



– Există într-adevăr această intenție de transfer?

– Care este lista exactă a companiilor vizate?

– Ce criterii au fost folosite pentru selecție?

– Care este calendarul estimat pentru implementare?



Săptămâna trecută, USR l-a chemat pe ministrul Economiei la Ora Guvernului pentru a da explicații. Rezultatul? Niciun răspuns clar privind transferul acestor companii strategice.