În contextul crizei energetice și a incidentelor în care au fost implicate forțe de ordine, USR solicită demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu, și a ministrului de Interne, Lucian Bode.

„Cerem, la fel ca săptămâna trecută, o sesiune extraordinară în care să fie dezbătute și adoptate rapid măsuri pentru contracararea creșterii prețurilor la energie. Este vorba de măsurile propuse de noi încă din octombrie anul trecut și prezentate public inclusiv în policy brief-ul intitulat Propunerile USR pentru soluționarea crizei prețurilor la energie, măsuri pe care le-am pus și într-un proiect de lege, când am văzut că PSD și PNL le ignoră”, a declarat vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu.

Pentru lipsa de performanță dovedită și pentru incapacitatea de a gestiona un domeniu atât de important, USR solicită și demisia de urgență a ministrului Virgil Popescu.

„A avut mai bine de doi ani în care să arate că face ceva pentru România, să arate că înțelege cu ce se mănâncă Ministerul Energiei. Din punctul nostru de vedere, domnul Virgil Popescu a eșuat și trebuie să plece din funcție. A scăpat din mână partea de liberalizare a pieței de energie, nu a pregătit nimic pentru ce avea să vină și vedem acum efectele, vedem prin ce trec românii în această perioadă de iarnă. Coaliția de guvernare trebuie să vină rapid cu un ministru competent. Dacă domnul Virgil Popescu nu-și va prezenta demisia, în prima ședință din viitoarea sesiune parlamentară USR va depune o moțiune simplă împotriva acestuia”, a mai precizat Ionuț Moșteanu.

Tot pe considerente de incapacitate de a gestiona Ministerul Afacerilor Interne, USR solicită demisia și a ministrului Lucian Bode.

„Ministerul Afacerilor Interne este în degringoladă. Domnul Bode are mai mult de un an de când este la cârma acestui minister și am văzut astăzi cum a ieșit să ne spună că lucrurile merg rău și că are o grea moștenire. Mulțumim, asta știm și noi. Vedem cum polițiștii nu sunt în stare să aplice legea, nu sunt în stare să ne protejeze. Vedem cum orice manifestant nervos poate să intre într-o instituție a statului, iar polițiștilor și jandarmilor le tremură genunchii când văd 20-30 de oameni nervoși. Vedem oameni care fac de râs uniforma și asta trebuie să înceteze. Domnul Bode trebuie să plece, este nevoie de un nou ministru de Interne, care să nu se lase condus de milițienii din minister, să fie curajos și să facă reformele de care este nevoie”, a mai afirmat deputatul USR.