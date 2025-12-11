Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis joi că "revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor".

Cauza e politică și rezolvarea nu poate fi decât politică, susține șeful USR.

"Miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit. Prescrierile și achitările vin pe bandă rulantă, prejudiciile de zeci de milioane de euro se șterg. Știm cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Știm cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD și PNL. Și știm și cine sunt executanții, din ambele tabere. USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiției, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenței Justiției începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare și s-au găsit alții mai cooperanți", a scris Fritz pe Facebook.

Astfel, acesta cere ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag, pentru că documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui.

"⁠Ministerul Justiției trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor. ⁠Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competența pe corupție în justiție înapoi la DNA! Îl invit pe premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe ceilalți parteneri la guvernare să ne susțină în aceste demersuri. Într-o justiție capturată, nimeni nu e în siguranță, nici eu, nici oricare justițiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare legile justiției pentru ca toți cetățenii să aibă acces la o justiție cu adevărat independentă, care își ia în serios misiunea anticorupție”, a continuat el.

Ministerul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Realitatea Plus că orice demers jurnalistic sau politic pentru revocarea procurorului-șef DNA, Marius Voineag trebuie analizată „concret și responsabil”, în baza probelor, nu a speculațiilor sau a intereselor politice.

"Aș vrea să vă spun că orice fel de investigație și de demers jurnalistic trebuie tratat prin analiza concretă a situațiilor semnalate pe baza de probe și apoi prezentate concluziile pe care societatea le așteaptă. O solicitare de revocare a unui procuror-șef aflat la sfârșitul mandatului și apărută din partea USR trebuie analizată și precizat că orice fel de astfel de demers are niște condiționalități legale foarte stricte și presupune fie stabilirea unei grave erori manageriale de ansamblu a procurorului-șef, fie stabilirea unor ipoteze concrete cu gravă neglijență sau cu vădită intenție în exercitarea defectuoasă a atribuțiilor sale. Astfel de chestiuni nu pot fi instrumentalizate politic sau retoric, ele trebuie să fie dovedite și dacă USR are astfel de elemente concrete și de dovezi, bineînțeles că le aștept pentru a evalua o astfel de abordare. Eu apreciez că orice discuție cu privire la sistemul judiciar trebuie făcută deschis, transparent, onest, însă și foarte responsabil, pentru că vorbim de instituții esențiale în statul de drept și atunci trebuie să acționăm legal și responsabil. De aceea vă spuneam anterior că orice discuție despre organizarea sistemului judiciar și funcționarea sistemului judiciar este corect să fie făcută, dar trebuie făcută foarte responsabil", a spus ministrul.