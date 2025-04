Comitetul Politic al partidului a confirmat decizia de miercuri a Biroului Național.

Decizia nu a fost ”ușor de luat, dar este decizia corectă”, susține USR, deoarece românii riscă să ajungă, în turul doi, să aleagă între doi candidați antieuropeni - George Simion și Victor Ponta.

”Nu putem permite ca viitorul țării să fie lăsat pe mâna extremiștilor și a celor care vor să ne scoată din Europa. Orgoliile personale sau de partid nu sunt mai importante decât direcția României pe următoarele decenii. Poate nu este cea mai populară decizie luată astăzi, dar este gestul matur pe care USR avea obligația să îl facă. L-am susținut pe Nicușor Dan pentru că este singurul candidat proeuropean cu șanse reale să ajungă în turul al doilea”, potrivit unui comunicat de presă.

USR spune că după discuții cu mii de oameni și sondaje comandate, au ajuns la concluzia că Elena Lasconi nu mai are șanse să ajungă în turul doi: ”În plus, există șanse mari ca prin continuarea candidaturii cu sprijinul partidului să rupă voturile de care candidatul proeuropean Nicușor Dan are nevoie pentru a intra în finala prezidențială”.

Elena Lasconi, însă, a spus că nu renunță la candidatură.