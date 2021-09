USR PLUS a transmis joi că cele 80 de voturi ale formațiunii care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură.

"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion", a transmis USR PLUS printr-un comunicat de presă.

PSD a anunțat că va depune moțiune de cenzură și a invitat USR PLUS să o voteze alături de social-democrați.

USR PLUS îi invită alături de ei pe toți parlamentarii "responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin".

"Cerem celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, să depunem și să votăm urgent moțiunea. E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte.Florin Cîțu trebuie să plece. Este o moțiune necesară și poate fi evitată doar dacă Florin Cîțu își dă demisia de onoare sau coaliția îi retrage sprijinul politic", au mai spus cei din USR PLUS.

USR PLUS trebuie să voteze împotriva lui Florin Cîțu moțiunea de cenzură a PSD, susține secretarul general al social-democraților, Paul Stănescu.

„USR trebuie să fie rațional și să voteze împotriva lui Florin Cîțu, moțiunea de cenzură a PSD. Este singurul scenariu care poate pune capăt acestei crize. Altfel, intenția lor de a iniția o moțiune de cenzură nu este decât o răfuială la care PSD nu participă”, a spus acesta.

Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat, la finalul unei ședințe informale, că formațiunea a discutat și cu AUR, iar împreună ar avea 122 de semnături pentru demiterea Guvernului. Totuși, Moșteanu a spus că nu își dorește să se ajungă până acolo.

Copreședintele AUR George Simion a încercat astăzi pe holurile Parlamentului să-l convingă pe prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu ca social-democrații să semneze moțiunea AUR-USR PLUS.