”Rar mi-a fost dat să văd atâta prostie. Zero fler, zero tact. Ne duci spre zero și pe noi”, a scris pe Facebook deputatul liberal, Alexandru Kocsis, un apropiat al lui Ludovic Orban.

”Un lider, șef, ce o fi el, care procedează ca Florin Cîțu în seara aceasta, nu merită să conducă nimic. Omul nu pricepe politica, nu respectă nimic și pe nimeni. Decât să plece USR-PLUS din coaliție și să se destrame totul, mai bine pleci tu din Guvern, Florine”, a precizat el într-o altă postare.