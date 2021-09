Ședința Coaliției s-a terminat după aproximativ o oră de când a început, însă USR PLUS și premierul nu au ajuns la un compromis.

UPDATE

USR PLUS și AUR s-au întâlnit la Senat, iar la ora 20:15 aceștia vor susține declarații de presă.

”Astăzi am avut ședința Comitetului Politic USR PLUS la care toți parlamentarii, europarlamentarii, miniștrii, președinții de filiale județene, liderii consilierilor locali au decis în unanimitate retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîțu. Acesta a fost mandatul cu care Dan Barna, Dacian Cioloș, Simona Spătaru, Cătălin Drulă, Sergiu Hossu și Ionuț Moșteanu au fost la ședința Coaliției. Le-am cerut colegilor de coaliție să desemneze un nou prim-ministru, un premier care să respecte în mod egal toți miniștrii, toți partenerii de guvernare și care să guverneze responsabil, fără abuzuri și amenințări. Din păcate, partenerii de coaliție au refuzat să dea curs solicitării noastre și au ales să facă scut în jurul premierului Cîțu.În aceste condiții, singura soluție care ne-a rămas a fost depunerea moțiunii de cenzură. Am strâns toate semnăturile necesare, am înregistrat moțiunea la Parlament, urmează ca săptămâna viitoare să votăm”, anunță USR PLUS.



+++

Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, merg, la ora transmiterii acestei știri, la Parlament pentru a depune moțiunea de cenzură, potrivit unor surse politice.

Aceleași surse susțin că cei doi lideri USR PLUS i-au cerut premierului să facă un pas înapoi, însă acesta a refuzat. De asemenea, Florin Cîțu le-ar fi transmis că, dacă vor depune moțiunea, cei șase miniștri USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, dar și secretarii de stat, prefecții și subprefecții vor fi demiși.

