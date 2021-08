USR PLUS transmite că nu va susține "un nou PNDL cu alocări din pix". Dar Ludovic Orban spune că reprezentanții USR au participat la ședința coaliției în care s-a agreat lansarea acestui plan.

"USR PLUS susține dezvoltarea localităților rurale din România, dar nu prin programe de tip PNDL care înseamnă risipa banilor publici pe criterii politice. Banii din PNDL 1 și 2 au ajuns în buzunarele baronilor locali. Nu vrem să fim părtași în replicarea unor practici de alocări discreționare de bani către clientela de partid și cu investiții fără cap care nu au dus nicăieri la dezvoltarea reală a zonelor rurale. În ciuda declarațiilor din spațiul public, nu a existat un acord în coaliție pe acest program. USR PLUS susține organizarea unei dezbateri largi pe tema programului de dezvoltare locală pentru a nu repeta ceea ce a făcut PSD. Există deja o serie de recomandări EFOR de care trebuie să ținem cont pentru a avea rezultate", precizează USR PLUS într-un comunicat.



"Având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu PNDL 1 și 2, nu putem să ne bate joc în continuare de banii oamenilor, de aceea USR PLUS cere criterii foarte clare de acordare a banilor publici și un mecanism transparent de alegere a proiectelor care să nu depindă de pixul politic al ministrului Dezvoltării. Dezvoltarea locală se face doar cu cofinanțare locală pentru orice fel de investiție din bugetul național. USR PLUS a cerut deja în ședința de Guvern o evaluare a rezultatelor PNDL 1 și 2 și propune reluarea subiectului la următoarea ședință a coaliției cu cifre pe masă", mai spune USR PLUS.

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune însă că reprezentanții USR au participat la ședința coaliției în care s-a agreat lansarea acestui plan.

"M-au surprins declarațiile pe care le-am văzut la anumiți lideri USR împotriva PNDL 3. Noi am decis în coaliție lucrul acesta, în prezența unei echipe care a reprezentat USR-PLUS, care a fost condusă de Dacian Cioloș, în care au mai fost și alți reprezentanți USR-PLUS. Să folosești astfel de argumentații, care sunt penibile… Noi gestionăm acest program. Dacă noi îl gestionăm corect îl facem pentru binele public”, a declarat joi seara, la B1TV, Orban.