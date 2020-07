USR PLUS îl acuză pe premierul Ludovic Orban că joi, când a fost prezent la Constața, a făcut publice niște informații eronate care îl prezintă pe candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu un procentaj fals de 30-35%.

"Prezent la Constanța într-o scurtă vizită de campanie, premierul Ludovic Orban a dovedit că PNL nu a învățat cât ar fi fost nevoie din lecția alegerilor locale din 2016. La fel ca atunci, PNL prezintă sondaje măsluite în speranța de a-și păcăli candidatul, partidul și alegătorii. Domnul Orban a făcut publice niște informații eronate care îl prezintă pe candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța cu un procentaj fals de 30-35%, iar pe candidatul USR PLUS, Stelian Ion, cu doar 12-14%", transmite alianța USR USR printr-un comunicat de presă.

Alianța USR PLUS amintește că în 2016 PNL a procedat exact la fel în București, când "l-a prezentat pe Cătălin Predoiu la 23-26% pentru a crea impresia unui candidat puternic".

"Care a fost realitatea și ce a urmat știm cu toții: candidatul PNL a obținut doar 11%, Primăria a ajuns în mâinile Gabrielei Firea, iar alegerile parlamentare au aruncat România în brațele lui Dragnea", mai acuză USR PLUS.

Alianță afirmă că o alianță de dreapta PNL-USR-PLUS în Constanța reprezentată de Stelian Ion ar obține un scor de 33%, scor egal cu cel pe care l-ar obține varianta reprezentată de Vergil Chițac.

Ca atare, "soluția rațională" pentru înlăturarea PSD la Constanța în viziunea alianței ar fi susținerea unui tandem, a candidaturii unice a USR PLUS la Primăria Constanța și a candidaturii PNL la președinția Consiliului Județean Constanța.

"Încăpățânarea și aroganța celor care se supraestimează ne pot costa la Constanța la fel de mult cum ne-au costat în 2016. Un candidat puternic nu are nevoie de tertipuri și sondaje măsluite, nici de proptele și laude exagerate din partea premierului. Înțelegem strategia de a-și supraestima candidatul, dar Constanța ar trebui tratată cu mai mult respect. Dacă în 2016 PNL Constanța și candidatul Vergil Chițac nu se sabotau reciproc, dacă alegeau să facă o alianță, PSD nu ar fi câștigat atunci nici municipiul, nici județul", se mai arată în reacția Uniunii.

Totodată, partidul condus de Dan Barna și cel condus de Dacian Cioloș afirmă că pe ideea „decât să susținem un USR-ist la Constanța, mai bine să mai dăm o șansă PSD" nu se poate construi un parteneriat serios.

"Alianța USR PLUS este determinată să smulgă Constanța din ghearele mafiei PSD chiar și în lipsa unei alianțe cu PNL. Alianța USR PLUS are o echipă tânără, puternică, credibilă și un plan pentru a scăpa de PSD pentru cel puțin 20 de ani la Constanța", se mai spune în comunincatul USR.

Premierul Ludovic Orban, prezent joi pe șantierul Cazinoului din Constanța, a declarat că Verghil Chițac, candidatul liberalilor la Primăria Constanța, are 30-35% în sondaje.

"Noi am ales un candidat în persoana domnului Vergil Chițac, nu l-am ales întâmplător. L-am ales pentru că este un om care se bucură de încredere, un om care are o carieră în spate, un om cu coloană vertebrală, un adversar clar al PSD și al modului în care și-a bătut joc PSD de județul Constanța și de municipiul Constanța și pentru că și parametrii din toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne-au arătat că Vergil Chițac are prima șansă să câștige primăria. Eu acum ce să fac? Să aleg pe altcineva, care are 12-14%, când am un candidat care are scor între 30 și 35%, cu șansa de a câștiga primăria? Normal că ne alegem omul în care avem încredere. Noi nu ne certăm cu alții, adversarul nostru politic este PSD și mai ales felul de a face politică al PSD", a spus Orban.

+++

Vergil Chițac este senatorul a participat la începutul lunii martie a respins informațiile privind problemele sale de sănătate, pentru a recunoaște după câteva zile că a contractat virusul. Atunci, Chițac a participat la o ședință a partidului, iar mai mulți membri ai Guvernului, inclusiv premierul Ludovic Orban și parlamentari, au intrat în izolare.