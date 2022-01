USR reamintește partidelor la guvernare că reducerea TVA la energie și gaze reprezintă soluția "corectă și eficientă" pentru depășirea actualei crize a prețurilor.

Astfel, la doar două luni de la adoptarea legii plafonării și compensării facturilor la energie, liderii coaliției la putere vorbesc despre cât de „ineficientă” este aceasta, despre cum nu poate fi ea pusă în aplicare și despre cum se impune adoptarea unui alt act normativ, susține USR.

În acest context, formațiunea reamintește măsurile propuse încă de la începutul lunii octombrie 2021, măsuri care, dacă ar fi fost implementate, ar fi ajutat într-adevăr populația și mediul de afaceri să depășească actuala criză cauzată de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

„USR a spus încă de la început că legea plafonării și compensării va fi un eșec. Acum încep să vadă și ei asta. Din păcate românii suferă și încă vor mai suferi din cauza lor. Am avertizat atunci, în octombrie, că producătorii industriali nu vor putea face față, că vor fi nevoiți să închidă sau să-și reducă consumul. Am avertizat că prețurile produselor lor vor exploda, produse pe care noi toți le cumpărăm. De atunci, fix asta s-a întâmplat. Marii consumatori industriali și-au redus sau chiar închis producția. Azomureș a oprit total. Alro Slatina, un producător important de aluminiu, își reduce producția cu 60%. Realitatea și, în același timp, fondul problemei este că România a fost adusă în stadiul de a nu mai fi independentă energetic. Sistemul nostru energetic avea și are nevoie de investiții ca de aer. Dacă în trecut eram net exportatori de energie electrică, acum suntem net importatori. Iar situația nu va face decât să se înrăutățească. Și toate astea pentru că, de la Revoluție încoace, companiile de energie ale României au fost constant conduse de sinecuriști de partid. De incompetenți și de rude de baroni locali de partid”, declară fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui.

„Nu le pasă de prețul la energie pentru că pe ei nu-i afectează. Virgil Popescu, ministru al Energiei de peste doi ani, ne spune nonșalant că lui nu i-a crescut factura la energie. Doar că, ce să vezi, nouă celorlalți ne-a crescut prețul. Și în ciuda a tot ce încearcă unii și alții să spună de câteva luni, nu liberalizarea a fost cauza. Ci bătaia de joc a miniștrilor Energiei. USR a venit cu niște propuneri clare și de bun simț, care se regăsesc și în recomandările Comisiei Europene, pe care le-am depus ca amendamente la lege. Deși erau ușor de aplicat, fără birocrație, încă de la 1 noiembrie, ele au fost respinse pe bandă rulantă”, precizează deputata USR Cristina Prună.

USR a propus, încă din prima parte a lunii octombrie, un pachet de măsuri pentru reducerea cu 32% a prețului la energie, pachet care includea:

Scăderea de la 19% la 5% a cotei TVA la electricitate și gaze pentru consumatorii casnici, pe o perioadă de 6 luni.Subvenții temporare pentru CET-uri;

Credite fiscale pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creșterea facturilor la curent și gaze;

Exceptarea de la plata certificatelor verzi pentru energia facturată consumatorilor casnici;

Măsurile au fost prezentate public, dar și direct președintelui Klaus Iohannis, cu prilejul consultărilor organizate la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern.

De asemenea, USR a prezentat public și un set de măsuri pe termen lung care ar trebui implementate de statul român pentru reechilibrarea prețurilor la energie:

Accesarea celor peste 10 miliarde de euro din Fondul de Modernizare, bani europeni disponibili pentru România, de investit în noi capacități de producție.

Decăpușarea companiilor de stat din energie.

Permiterea contractelor bilaterale pe termen lung pentru a debloca investițiile în noi capacități de producție.

Eliminarea monopolului OPCOM de pe piața bursieră de tranzacționare a energiei electrice.

Reformarea Complexului Energetic Oltenia, principalul producător de energie electrică pe bază de cărbune.

Finalizarea centralei pe gaz de la Iernut de către Romgaz.Eliminarea birocrației privind utilizarea terenurilor agricole pentru construcția de noi proiecte de energie verde.

Deblocarea investițiilor în exploatarea zăcămintelor de gaze de mare adâncime din Marea Neagră.Deblocarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” și stimularea românilor să devină prosumatori.

Construirea cadrului administrativ și legislativ pentru investițiile în proiecte eoliene offshore în Marea Neagră.

Ulterior, la inițiativa deputaților Cristina Prună și Claudiu Năsui, a fost depus și un proiect de lege cu măsurile pe termen scurt menite să scadă facturile pentru consumatorii casnici și IMM-uri. Proiectul a fost respins de Senat pe 13 decembrie, după care s-a blocat la comisiile din Camera Deputaților.