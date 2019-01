Organizația de tineret a USR alături alte nouă organizații europene, printre care En Marche! și Ciudadanos, au adoptat o declarație comună numită "Europa de mâine".

Potrivit unui comunicat de presă al USR, declarația are la bază propunerile a 20.000 de tineri europeni din 10 țări în urma sondajului Young European Survey (YES).

Redăm integral declarația comună:

În 2019, vom susține cu fermitate Europa în numele tinerilor. Anul trecut, am comemorat centenarul armistițiului primului război mondial. Acest război a fost o catastrofă pentru Europa și pentru tinerii ei, trimiși pe câmpul de luptă pentru a muri pentru națiunile lor. Pe 11 noiembrie 2018, tinerii s-au aflat în inima memorialelor, precum un simbol al păcii de lungă durată din Europa.Strămoși noștri s-au familiarizat cu ororile tranșeelor, bunicii noștri s-au confruntat cu barbaria nazismului, părinții noștri s-au confruntat cu consecințele comunismului. Europa a fost un vis pentru strămoșii noștri, o luptă pentru bunicii noștri și o realitate pentru părinții noștri. Pentru tinerii europeni, Europa este astăzi o promisiune neîmplinită, sursa atât a dorințelor vii, cât și a frustrărilor.Pentru noi, copiii generației Erasmus, Europa este o realitate care trebuie să fie cucerită din nou, deoarece provocările sunt atât de mari. Experimentăm Europa zi de zi. Am învățat să numărăm în euro; am trecut frontierele pentru excursii școlare la fel de ușor cum traversăm străzile; am avut, unii, posibilitatea de a studia într-o altă țară europeană datorită programului Erasmus. Tinerii profesioniști, care lucrează în Londra, Paris, București, Madrid sau Varșovia, nu ne înspăimântă pentru că trăim în Europa și nu ne temem de nesfârșite probleme administrative .Dar, zilnic, suntem martorii incapacității Europei în a ne pregăti viitorul. Unde este Europa când trebuie să ne angajăm în implementarea tratelor de mediu(tranziția ecologică), esențiale pentru viitorul nostru? Unde este Europa când trebuie să ajutăm economia noastră digitală să se confrunte cu concurența americană sau asiatică? Unde este Europa când trebuie să ne asigurăm că toți au acces la Erasmus? Unde este Europa când trebuie să construim o apărare europeană pentru a păstra pacea și a ne asigura continentul?Și totuși, noi, tinerii europeni, suntem hotărâți să ne luăm destinul în mâinile noastre și să construim Europa de mâine. Pentru că vocile tinerilor trebuie auzite, am lansat o acțiune comună în 10 țări europene, în perioada 12 octombrie - 12 noiembrie: YES, Young European Survey, un sondaj adresat tinerilor europeni. Succesul acestei inițiative, cu peste 20 000 de participanți, este dovada că tinerii sunt pregătiți să lupte pentru Europa. Dincolo de vechile separări partizane ale Parlamentului European, tinerii europeni din 14 mișcări, de la PPE, S & D și ALDE, au făcut alegerea de a munci împreună și de a oferi tinerilor europeni o voce.Din rezultatele sondajului, am constatat că 82% dintre tineri au declarat că s-au simțit cetățeni europeni, iar 73% dintre aceștia intenționau să voteze pentru alegerile europene. Generația noastră este mult mai europeană decât oricare alta de dinainte: prin urmare, trebuie să fim reprezentați în acele alegeri și, mai presus de toate, politica europeană trebuie să ne împlinească în cele din urmă aspirațiile.Cea mai mare provocare pentru Europa, și cea pentru care tinerii vor să lupte, este încălzirea globală. De aceea vrem ca un #NewGreenDeal să apară în Europa. Aceasta ar trebui să constate în promovarea eficientă și progresivă a unor investiții în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice în toate sectoarele. Instituțiile europene trebuie să stabilească un cadru juridic care să contribuie la dezvoltarea potențialului tehnologiei și a competitivității sale crescânde pe piața liberă.Toate acestea vor fi însoțite de un set de politici aplicate la nivel local pentru a sprijini tranziția ecologică, acordând o atenție deosebită îmbunătățirii calității aerului, apei, solului și alimentelor noastre, precum și promovarea unor proiecte specifice, cum ar fi înlocuirea ferestrelor vechi, izolarea termică și favorizarea circuitului producătorilor alimentari locali.Europa este tânără numai atunci când este minunată și deschisă spre viitor. Tinerii britanici au fost primii care s-au opus Brexit-lui, iar tinerii europeni vor continua să fie primii care vor susține Europa.

Tinerii reprezintă cea mai bună șansă a Europei, iar Europa este cea mai bună șansă a tinerilor. De aceea noi, tinerii lideri politici europeni, îi invităm pe toți tinerii să profite de destinul lor european și să o modeleze împreună în mai 2019".