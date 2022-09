Deputații USR și cei ai formațiunii conduse de Ludovic Orban, Forța Dreptei, depun o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, acuzat de plagiat.

UPDATE

REPER, formațiunea din care face parte și Dacian Cioloș după demisia din USR, a anunțat că susține moțiunea simplă împotriva ministrului Educației, în ciuda comportamentului iresponsabil al foștilor colegi de partid.



REPER spune că a redactat în urmă cu mai multe săptămâni o moțiune simplă împotriva lui Sorin Cîmpeanu pe care liderii USR au ignorat-o din cauza animozităților rezultate în urma fracturii politice.



"Nu purtăm ranchiună politică nimănui. Am redactat o moțiune împotriva lui Sorin Cîmpeanu acum aproape o lună pentru că ea era necesară. Acest ministru trebuia să plece din momentul în care a compromis reforma educației. Faptul că e plagiator nu face decât să demonstreze că e parte a filierei care parazitează învățământul românesc. În ceea ce privește USR, nu putem decât să constatăm cu tristețe că folosesc aceleași mijloace ca PSD și PNL. Noi am încercat să strângem semnăturile necesare și am refuzat să colaborăm cu AUR. În ciuda acestei situații, credem că e important să susținem o măsură necesară dincolo de jocuri politice mărunte”, a declarat Ramona Strugariu, copreședinta REPER.

Conducerea REPER va cere introducerea în moțiunea USR a unor argumente deja redactate în propria moțiune. Indiferent de rezultatul negocierilor opoziției, Sorin Cîmpeanu trebuie demis urgent.



+++

"USR și Forța Dreptei depun o moțiune simplă împotriva ministrului Câmpeanu", a anunțat, marți, liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, în plenul Camerei Deputaților.

În moțiunea intitulată "România educată să fure", Sorin Cîmpeanu este acuzat că "face școala de rușine", astfel că trebuia să plece demult din funcție.

O demitere a ministrului în Parlament prin moțiune simplă nu duce imediat la pierderea fotoliului de ministru. Moțiunea simplă este un instrument prin care Parlamentul transmite Guvernului că îi retrage susținerea unui ministru, însă o decizie finală de remaniere este luată tot de premier.