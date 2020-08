Reprezentanții USR și PLUS au votat sâmbătă pentru fuziunea celor două formațiuni. La Congresul USR, 76% au votat ”pentru” și 17% ”împotrivă”, în timp ce la Congresul PLUS 83,4% au fost în favoarea fuziunii și 15% împotrivă.

Partidul se va numi USR și va fi condus de doi copreședinți, Dan Barna și Dacian Cioloș, până la primul congres, când va fi ales un singur președinte.

"Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianță, unirea este un pas firesc. Este ceea ce și-au dorit membrii noștri, este ceea ce ne-a cerut electoratul. Împreună suntem și mai hotărâți să luptăm pentru idealurile și principiile noastre, iar voința noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi și mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani șansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generației noastre să decidă cum va arăta această țară", a scris pe Facebook Dan Barna.

”Uniunea cu USR se substituie pentru mine aceluiași scop pentru care am muncit de 4 ani de zile încoace. Acum, în campania pentru alegerile locale și înainte cu câteva luni de alegerile generale cred că trebuie să arătăm că uniți putem învinge resemnarea și evitarea, pentru că acestea sunt lucruri care riscă să se înrădăcineze încet-încet nu doar în rândul membrilor din partid, dar mai ales în rândul votanților, celor pe care i-am avut în 2019 la vot și pe care trebuie să îi avem la vot în 2020", a declarat Dacian Cioloș, în cadrul Convenției PLUS.