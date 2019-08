Conducerile USR și PLUS au agreat marți ultimele modificări la protocolul de alianță politică, în urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR și Consiliul Național al PLUS.

În câteva zile va fi semnat actul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”, anunță cele două partide într-un comunicat de presă. Miercuri, la ora 11:00, în zona fântânii din Piața Universității, Alianța lansează campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale.

În protocolul de formare a alianței politice sunt precizate obiectivele Alianței USR PLUS: câștigarea alegerilor prezidențiale din 2019, câștigarea de către candidații Alianței a unui număr cât mai mare de funcții elective în cadrul administrației publice locale, la alegerile locale din 2020, câștigarea de către candidații Alianței a celui mai mare număr de mandate de parlamentari, prin comparație cu ceilalți competitori, la parlamentarele de anul viitor, astfel încât să formeze o coaliție de guvernare având prim-ministru un reprezentant al Alianței.

De asemenea, Alianța își propune să guverneze România în perioada 2020-2024 și să câștige alegerile parlamentare din 2024, pentru a continua guvernarea și în perioada 2024-2028.

Principalele organe de decizie ale Alianței vor fi: copreședinții Alianței (președinții PLUS și USR), Comisia Națională de Coordonare, cuprinzând membrii Birourilor Naționale ale celor două partide; Comitetul Executiv, cuprinzând reprezentanți ai ambelor partide responsabili pentru implementarea deciziilor Comisiei Naționale și Comisia de Integritate, formată din trei membri ai PLUS, trei ai USR și un membru independent. Aceasta din urmă va fi responsabilă pentru sancționarea încălcării standardelor de integritate prevăzute prin protocolul de asociere.

Barna - președinte, Cioloș - premier

Alianța USR PLUS va propune candidați comuni pentru toate cele trei rânduri de alegeri din 2019 și 2020.

Pentru alegerile prezidențiale din 2019, candidatul va fi Dan Barna, care va candida în tandem cu Dacian Cioloș, ca propunere pentru funcția de prim-ministru.

Pentru alegerile locale din 2020, Alianța va desemna candidați comuni pentru funcțiile de primar, președinte al consiliului județean și primar general al municipiului București, stabiliți în baza negocierilor sau, în lipsa unui acord, prin alte mijloace, precum alegeri interne la care vor participa toți membrii PLUS și USR sau sondaje de opinie.

De asemenea, Alianța va propune liste comune de candidați pentru consiliile locale și județene. Pozițiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, în lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie.

Pentru alegerile parlamentare din 2020, Alianța va propune liste comune de candidați atât pentru Senat, cât și pentru Camera Deputaților, cuprinzând candidați desemnați anterior de fiecare partid. Pozițiile eligibile pe liste vor fi distribuite prin negocieri sau, în lipsa unui acord, conform unor sondaje de opinie.

”USR și PLUS au decis că România are nevoie de noi, împreună! Alianța USR PLUS își continuă apăsat drumul către schimbarea din temelii a clasei politice din România și către reformarea statului român. Determinarea în acest sens a ambelor partide a dus la o alianță politică ale cărei obiective includ alegerile prezidențiale, locale și parlamentarele de anul viitor și guvernarea României începând cu 2020”, a scris liderul USR, Dan Barna, pe Facebook.





”Necesitatea unei forțe politice puternice care să aducă un suflu nou pe scena politică este dincolo de orice alte calcule mărunte. Vom impune candidați competenți în toate cele trei rânduri de alegeri care urmează până la finalul lui 2020. Obiectivul nostru principal este să aducem în toate funcțiile publice elective din România, la nivel local și national, oameni noi, care până acum au fost reticenți în ceea ce privește implicarea în politică, dar care au înțeles în ultimii ani că România are nevoie de ei, de priceperea lor, de dăruirea lor și de curajul lor”, a declarat președintele PLUS, Dacian Cioloș.