În cadrul consultărilor de la Cotroceni pentru conturarea noului program de guvernare și depășirea crizei fiscale, USR propune creșterea accizelor pentru produsele din tutun și alcool.

Pentru țigarete, USR propune o creștere de cel puțin 8,8% a accizei. Impactul estimat la buget: +1,46 miliarde de lei anual.

În plus, USR propune alinierea regimului fiscal pentru produsele din tutun încălzit și vaping la cel al țigărilor clasice. În prezent, aceste produse sunt taxate per kilogram de tutun, nu per unitate, ceea ce creează o inechitate fiscală.

Pentru alcool, partidul susține devansarea calendarului de creștere a accizelor deja agreat cu Comisia Europeană pentru 2026, pentru a aduce venituri suplimentare mai devreme și pentru a descuraja consumul excesiv.

„Ne îndreptăm spre o taxare suplimentară a produselor nocive – nu pentru a penaliza consumatorii, ci pentru a proteja sănătatea publică. Banii colectați vor merge către tratamente și servicii pentru dependențe, acolo unde este cea mai mare nevoie”, afirmă Vlad Voiculescu, membru în echipa de negociere a USR.

În fața îngrijorărilor legate de posibila creștere a contrabandei, USR atrage atenția că un stat funcțional nu își face politicile fiscale din teamă. Este esențial ca instituțiile abilitate – ANAF, Vama, Poliția – să își facă datoria.

„Nu putem ține taxele jos de teama contrabandei. Statul trebuie să fie capabil să își apere propriile reguli”, mai spune Vad Voiculescu.

Formațiunea nu vrea taxe în plus pe muncă, ci o politică fiscală coerentă pentru produsele cu risc ridicat pentru sănătate.