Deputatul USR Victor Ilie a co-inițiat un proiect de lege prin care statul să plătească contribuabililor pentru întârzierea achitării sumelor datorate, așa cum contribuabilii plătesc statului, dobânzi și penalități de întârziere.

Totodată, inspectorii fiscali ar urma să răspundă în solidar, alături de organul fiscal, față de contribuabili.

Statisticile arată că foarte puține dintre contestațiile formulate de contribuabili sunt admise de ANAF: doar 2,3% în 2019, respectiv 3,8% în 2020. Însă, tot în 2019, 39% din procesele intentate de contribuabili împotriva ANAF au fost câștigate de aceștia. Rezultă, astfel, o discrepanță evidentă între cele două seturi de date, ceea ce arată o disfuncționalitate atât la nivelul autocontrolului ANAF, cât și cu privire la modul în care agenții fiscali înțeleg să își facă datoria.

Cifrele sunt asemănătoare dacă ne uităm la alți ani, după cum reiese din răspunsurile furnizate de ANAF în baza solicitărilor depuse de deputatul USR Victor Ilie: în perioada 2016-2020, ANAF a pierdut aproape 40% din procesele intentate de contribuabili. Acesta este un nivel inacceptabil.

În acest context, deputatul USR Victor Ilie a co-inițiat proiectul de lege pentru responsabilizarea ANAF și a inspectorilor fiscali, proiect care a primit avizul Consiliului Economic și Social.

„Dacă astăzi un contribuabil întârzie plățile către autoritățile fiscale, acesta are de achitat dobânzi de 0.02% pe zi și penalități de întârziere de 0.01% sau penalități nedeclarate de 0.08% pe zi. Statul, în schimb, nu. Astfel, pentru echitate, dorim ca și statul să plătească la fel pentru întârzierea plăților sumelor datorate contribuabililor. Totodată, consider necesară și oportună responsabilizarea inspectorilor fiscali și a persoanelor care soluționează contestațiile fiscale. România se poate dezvolta doar prin muncă, însă munca nu are voie să fie împiedicată de abuzurile sau cererile aberante ale unor funcționari ai statului care interpretează legea în așa fel încât contribuabilii să aibă sume imense de pierdut”, declară deputatul USR Victor Ilie.

Proiectul propune modificarea Codului de procedură fiscală astfel încât contribuabilii să primească dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele pe care ANAF le are de restituit sau rambursat.

Totodată, în cazul în care instanța de judecată dă dreptate contribuabilului și anulează actele fiscale contestate de acesta, inspectorii fiscali care le-au semnat vor răspunde în solidar, alături de organul fiscal.