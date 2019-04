Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mirica Gutău, a dat în judecată statul român pentru că, spune el, a stat în închisoare nevinovat, cerând despăgubiri morale și materiale de 15 milioane de euro.

Conform Voceavalcii.ro, Gutău cere despăgubiri morale de 10 milioane de euro și despăgubiri materiale de 500.000 de euro.

"Chem în judecată pe pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, Str. Apolodor nr.17, sectorul 5, solicitându-va, în modul cel mai respectuos, să binevoiți a dispune obligarea acestuia la: plată sumei de 500.000 euro (indexată și actualizată conform legii despăgubiri civile, pentru repararea prejudiciului material ce mi s-a provocat, constând în: veniturile și beneficiile de care am fost lipsit în perioadă detenției; cheltuielile de judecată făcute în perioadă celor peste 12 ani de procese-cu plată sumelor necesare pentru angajarea unui avocat calificat, pentru toate fazele procesuale, inclusiv pentru C.E.D.O., precum și ulterior, pentru acțiunea în revizuirea hotărârii de condamnare ; cheltuielile pentru transport la organele de urmărire penală și la instanțele de judecată, pentru mine, pentru apărătorul meu, pentru martori etc.; cheltuielile cu transportul soției și al copiilor lalocurile de deținere prin care am fost ținut ; cheltuielile cu pachețele pe care mi le-a adus familia la acele locuri de detenție etc., plus dobândă aferentă sumei respective;", se arată în cererea de chemare în instanță formulată de edil, conform sursei citate.

CEDO a admis că primarul Mircia Gutău nu a avut parte de un proces echitabil, după ce acesta, alături de viceprimarul orașului, a fost condamnat în 2010 la trei ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită.

Prin Decizia 292 din 02.04 2018, Înalta Curte de Casație si Justiție a admis cererea de revizuire formulată de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea și a desființat decizia de condamnare a acestuia pronunțată de completul din care a făcut parte și judecătoarea Livia Stanciu, fosta președintă a ÎCCJ și actual judecător CCR, după ce primarul fusese achitat la fond în baza art. 16 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penală - "fapta nu există”, și a dispus rejudecarea.