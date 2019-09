Senatorul PSD Şerban Valeca a declarat miercuri că nu mai vrea să fie ministru al Educaţiei şi că va solicita Comitetului Executiv Naţional al partidului să nu îl mai propună pentru această funcţie.

Întrebat înainte de începerea şedinţei CExN dacă mai doreşte să fie ministru al Educaţiei, Valeca a spus: "Nu. Am avut o sarcină de partid, nici atunci nu am solicitat, CExN a decis şi am acceptat sarcina", relatează Agerpres.

Valeca a menţionat că, în cazul în care se va mai pune problema să fie nominalizat în funcţia de ministru, va solicita în CExN să nu mai fie propus.