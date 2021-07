Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat joi că Liviu Dragnea are dreptul la opinie, menționând însă că acesta a lăsat partidul într-o "mare" criză de imagine.

"Eu nu vreau să polemizez cu Liviu Dragnea, pentru că este în momentul ăsta într-o situație fericită pentru el. Mă bucur că a scăpat de acest calvar și că poate să își refacă sănătatea și viața privată și toate celelalte, de aceea nu pun mare preț pe situațiile acestea în care oamenii declară, poate, ce se așteaptă de la ei, pentru că răspunde la o întrebare. Are și el dreptul la opinie și ca oricine poate să se exprime asupra unui partid sau a altuia. Explic asta poate și prin faptul că oamenii pe care i-a lăsat în PSD, probabil mulți oameni pregătiți de el, s-au lepădat de el și l-au dezamăgit probabil, dar cred că, după ce se va liniști, va putea să vadă mai clar lucrurile. Să nu uităm că la plecarea lui din partid, partidul a pierdut alegerile și ajunsese la un minim istoric, de 22%, dacă nu mă înșel, deci a lăsat partidul într-o situație de criză de lider și o mare criză de imagine. Fără să polemizez, noul PSD merge mai departe cu reconstrucția și nu își modifică direcția în funcție de puncte de vedere, chiar dacă vin de la un fost președinte", a afirmat Dîncu, pentru Agerpres.

El a susținut că Liviu Dragnea este "un om direct" și poate să le transmită celor de la PSD părerea și sfaturile sale față în față, "nu are nevoie de conferințe de presă sau de intermediari pentru a spune direct ce îl nemulțumește la partid".

"Ne cunoaște pe toți cei de acolo, unii i-au fost prieteni, alții i-au fost subalterni, alții au fost lansați de domnia sa în politică, așa încât are telefoanele tuturor și poate discuta despre asta", a spus Vasile Dîncu.

Potrivit acestuia, orice om, după perioada în care este reabilitat și își ispășește inclusiv acea perioadă de interzicere a drepturilor civile, are dreptul să se înscrie în partid.

"Liviu Dragnea a spus condițiile pentru care ar putea să-l mai intereseze PSD: să aibă cu cine și să aibă pentru cine. Asta înseamnă că este, pur și simplu, hotărârea lui. Pe de altă parte, în acest moment, așa cum s-a arătat în poziția oficială a purtătorului de cuvânt, statutul partidului nu permite acest lucru, însă eu cred că orice om, după perioada în care este reabilitat și își ispășește inclusiv acea perioadă de interzicere a drepturilor civile, după ce trece și această perioadă, orice cetățean are dreptul să se înscrie în partid. El a făcut multe pentru PSD, a fost un președinte al partidului, a avut victorii, a avut înfrângeri, deci nu ar fi nevoie să o ia de la zero, are nevoie însă de două lucruri: de voința lui de a face asta și nu ne-a spus asta și de a celor care i-au fost colegi și i-au fost subordonați, care s-ar putea să îl dorească sau să nu și-l dorească", a completat liderul Consiliului Național al PSD.

El a adăugat că poziția partidului va fi stabilită, însă nu crede că acum este momentul potrivit pentru a se face o discuție în acest sens.

"Din nefericire, și asta nu este o tradiție bună, dar așa s-a întâmplat, este un dat istoric, niciunul dintre președinții partidului, cu excepția domnului Ion Iliescu, nu au mai avut posibilitatea de a se întoarce după ce au plecat o dată din partid, după ce au avut probleme penale sau au înființat alte partide între timp. Totul este deschis, din punctul meu de vedere, poziția partidului va fi stabilită în altă situație, dar eu zic că în acest moment nici nu este cazul să vorbim despre asta, cred că nici Liviu nu își dorește acest lucru, își dorește să guste din libertate, să își refacă sănătatea, familia", a explicat Dîncu.